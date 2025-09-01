Premier Eduardo Arana sustentará ante el Congreso la Ley de Presupuesto

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, sustentarán la tarde del jueves 4 de septiembre, ante el Pleno del Congreso, el proyecto de ley 12255, que propone la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

En cumplimiento del plazo constitucional, el Poder Ejecutivo remitió dicho proyecto al Congreso de la República el último sábado. El monto asciende a 257, 562 millones de soles, lo que representa un incremento del 2,2 % respecto al presupuesto institucional de apertura de 2025.

Esta iniciativa, que incluye también los proyectos de ley de equilibrio financiero y de endeudamiento, permitirá consolidar la ejecución de obras en infraestructura educativa, salud, transporte y seguridad ciudadana, así como fortalecer los programas sociales.

La sesión extraordinaria fue convocada por el presidente del Congreso, José Jerí, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 81 del Reglamento del Parlamento. Este establece que, luego de presentados los proyectos, “el presidente del Congreso convoca a una sesión extraordinaria destinada a la sustentación de las referidas iniciativas por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas”.

La sesión se realizará a las 3:00 p. m. en el hemiciclo principal del Palacio Legislativo.