Presidencia da marcha atrás y borra comunicado que advertía denuncias contra la prensa

Tras conocerse el caso de la contratación de cinco mujeres en la Presidencia luego de una reunión con José Jerí, la institución emitió un comunicado oficial que fue borrado minutos después y reemplazado por uno nuevo, debido a que uno de sus apartados advertía sobre posibles acciones legales contra medios de comunicación.

Originalmente, el pronunciamiento señalaba que se estaban evaluando medidas judiciales contra los periodistas que informaron sobre contrataciones de allegadas al presidente y visitas nocturnas a Palacio de Gobierno.

“Se están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del despacho presidencial”, se lee en el apartado 4 de los cinco que presenta el comunicado de la Presidencia.

Minutos después de su publicación, el documento fue retirado de los canales oficiales hacia la prensa y posteriormente reemitido, esta vez sin la sección que mencionaba las represalias legales.

Con la nueva versión del comunicado, la Presidencia eliminó cualquier referencia a posibles acciones legales contra la prensa.

