Presidenta del TC sobre pena de muerte: «Es una medida superflua»

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), expresó su negativa sobre la propuesta de la presidenta de la República, Dina Boluarte, de debatir la aplicación de la pena de muerte en el Perú para violadores de menores de edad.

PENA DE MUERTE

El último domingo, en una entrevista en Punto Final, Luz Pacheco dijo que la aplicación de esta pena no sería una decisión adecuada. “En términos de constitucionalidad o no, sino al ver lo que uno ve en la vida social del siglo XXI, para mí es una medida superflua y que no corresponde a los tiempos actuales”, dijo la magistrada.

Punto Final: reportajes y resumen del programa 22 de diciembre Te puede interesar…

“Hay errores judiciales que se ha demostrado en otros países, y ya no hay vuelta atrás. En cambio, con otro tipo de medidas, como es la cadena perpetua, a los 20 años se revisa. Siempre hay la posibilidad de que la persona, si ha habido un error, se pueda rectificar o que la persona haya cambiado”, manifestó.

FUTURO DEL PERÚ

Finalmente, la presidenta del TC invitó a la ciudadanía a votar con consciencia e invitó a los medios a informar con certeza, pues considera muy importante las elecciones del 2026. «El problema serio que tenemos es porque muchas personas que están ahora en esos puestos no dan la talla y eso ha sido porque el voto no ha sido lo suficientemente informado, pensado y reflexionado”, dijo Pacheco.