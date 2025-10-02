Juan Manuel Cavero es el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos

Este jueves 2 de octubre, Juan Manuel Cavero Solano asumió como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), durante una ceremonia de juramentación presidida por la presidenta de la República, Dina Boluarte.

El acto oficial se llevó a cabo en la sala Eléspuru de Palacio de Gobierno, en presencia de autoridades y funcionarios del Ejecutivo. Con esta designación, el Gobierno busca reforzar la gestión en el sector justicia.

La ceremonia de juramentación marca un nuevo cambio en el Gabinete Ministerial. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumple un rol estratégico en temas de política penitenciaria, asesoría legal al Estado y promoción de los derechos ciudadanos.

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha confirmado el nombre de quien asumirá la cartera. Sin embargo, se espera que tras el juramento se brinden declaraciones oficiales sobre los próximos lineamientos de trabajo.

