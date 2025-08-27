Presidente del Congreso plantea la reelección inmediata de rectores y vicerrectores de universidades públicas

El presidente del Congreso, José Jerí, presentó un proyecto de ley para que los rectores y los vicerrectores de las universidades públicas tengan la opción de reelegirse de forma inmediata tras culminar el periodo en el que se encuentran. Así busca que se modifique el artículo 66 de la Ley Universitaria.

En la iniciativa se menciona textualmente lo siguiente: “El rector y los vicerrectores podrán ser reelegidos por única vez para el periodo inmediato siguiente y participar en cualquier lista”.

Además, se agrega que las autoridades universitarias tendrán que solicitar una licencia para tratar de mantenerse en el puesto.

“Los rectores y vicerrectores que se presentan a la reelección deberán pedir licencia al cargo con 40 días de anticipación a la fecha de la elección. La encargatura de los cargos se dará de acuerdo con el estatuto de cada universidad”, se menciona.

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS?

En la exposición de motivos del proyecto, el congresista Jerí explica que la razón para que los rectores y los vicerrectores de las universidades públicas tengan la opción de ser reelegidos de forma inmediata es para que puedan continuar “con su gestión educativa y la implementación de planes que les permitan cumplir sus objetivos”.

“Resulta necesario realizar acciones que permitan garantizar la continuidad de una buena administración de las universidades públicas; siempre y cuando a las autoridades universitarias se les permita postular para ser reelegidas”, se detalla.

Además, el titular de la Mesa Directiva enfatiza que su propuesta apunta a “eliminar la prohibición que tienes estas autoridades para reelegirse, estableciendo que puedan postular a una reelección inmediata de manera única”.

El proyecto de José Jerí cuenta con el respaldo de sus colegas de bancada: Ana Zegarra, Héctor Valer, Óscar Zea, Alfredo Azurin, Elizabeth Medina, Álex Paredes, Paúl Gutiérrez, Jorge Morante y José Pazo. De momento, la iniciativa ya se encuentra en la Comisión de Educación, cuya presidencia está en manos del congresista Segundo Montalvo (Perú Libre).

¿CUÁNTOS RECTORES Y VICERRECTORES PODRÍAN BENEFICIARSE?

Según datos de la Red Peruana de Universidades (RPU), hay 21 universidades públicas en el país. Si se hace una medición, entonces unos 21 rectores y 42 vicerrectores podrían verse beneficiados si la norma de la reelección se aprueba en el Congreso.

