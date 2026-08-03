Produce designa como funcionario a Rodolfo Acuña, exministro vinculado a presunta contratación irregular de asesor

El Ministerio de la Producción designó a Rodolfo Acuña Namihas como jefe general de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. El exministro de Economía durante la gestión de José María Balcazar fue señalado por la Contraloría General de la República por presuntamente haber direccionado la contratación de un asesor.

De acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría, se encontraron irregularidades en la contratación de 71 locadores FAG en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el 2025, representando un perjuicio de más de 21 millones de soles. Es en este contexto, que 18 funcionarios del MEF tendrían responsabilidad administrativa, mientras que otros nueve tendrían responsabilidad penal; entre ellos, el extitular del MEF.

Un locador FAG es un profesional altamente calificado que es contratado por el Estado para brindar asesoría especializada a entidades públicas. Sus honorarios son financiados por el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG). La designación fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 000227-2026-PRODUCE, publicada en el diario oficial El Peruano, este lunes 3 de agosto.

RODOLFO ACUÑA EN LA MIRA

El caso de Acuña Namihas data de agosto del 2025, cuando era viceministro de Hacienda durante el gobierno de Dina Boluarte. En ese entonces, contrató como asesor de su despacho al general de brigada EP Carlos Díaz Dañino, supuestamente acondicionado los términos de referencia a su perfil profesional. Por ejemplo, se incluyó la carrera de ciencias militares, especialidad que no guardaba relación directa con el manual de perfiles del viceministerio de Hacienda.

“Acá sucede algo particular, en la evaluación hemos identificado que Acuña y Dañino tenían relación de cercanía, y que había trabajado anteriormente juntos, hay áreas del MEF que observan esa contratación, la contraloría ha cuestionado esta contratación porque no había ningún tipo de necesidad con esa contratación porque se habían adecuado los términos de referencia no del área usuario sino de la persona que se iba a contratar”, explicó a Punto Final Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría.

Es decir, según el entrevistado, “se alteraron las reglas y se contrató a una persona especialista en seguridad cuando el objeto de la contratación era en términos económicos, en la evaluación hemos visto que esto no generó ningún aporte de valor agregado”.

Tanto Acuña como Díaz Dañino se conviertieron en ministros de Economía y Defensa durante la gestión de José María Balcazar. El segundo fue nombrado secretario general del Ministerio del Interior, por el actual titular, César Astudillo. Punto Final buscó la versión de ambos, pero no hubo respuesta.

“Gran parte de esos funcionarios tienen responsabilidad penal y administrativa, el MEF será la nueva gestión tendrá que evaluar para ver si hay sanciones y responsabilidades en las observaciones que ha encontrado la Contraloría”, indica Vera.

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