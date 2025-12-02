Proponen crear código obligatorio para identificar llamadas de call centers y frenar el acoso telefónico

La congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País) presentó el Proyecto de Ley N.° 13414/2025-CR, que propone la creación de un prefijo numérico obligatorio para todas las llamadas provenientes de call centers, centrales telefónicas y sistemas automatizados. El objetivo es que los usuarios puedan reconocer de inmediato el tipo y origen de la comunicación, evitando confusiones y reduciendo el acoso telefónico que afecta diariamente a millones de peruanos.

Según Gonzales Delgado, hoy en día los ciudadanos reciben constantes llamadas desde números desconocidos o que aparentan ser personales, lo que genera intrusión en su vida cotidiana. Por ello, la iniciativa establece que toda llamada comercial, promocional, de cobranza o de telemarketing deberá iniciar con un código visible en el identificador de llamadas (Caller ID), permitiendo al usuario decidir si desea atenderla.

El proyecto también encarga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con OSIPTEL, definir la estructura del prefijo, los tipos de comunicaciones que estarán sujetas a esta regulación y el régimen de sanciones aplicable.

Además, incorpora una medida especial de protección para adultos mayores de 70 años, indicando que cualquier contratación realizada por vía telefónica deberá ser ratificada con firma física y entrega documentaria del contrato, evitando engaños o presiones indebidas.

La congresista enfatizó que un prefijo obligatorio permitirá mayor transparencia en las comunicaciones y dará a los ciudadanos el control para identificar si están siendo contactados por un call center antes de contestar.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

https://www.youtube.com/watch?v=4LAN8QdUhB8