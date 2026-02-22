Punto Final: reportajes y resumen del programa de HOY, domingo 22 de febrero

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 22 de febrero de 2026.

TRAGEDIA EN SAN ISIDRO

La imprudencia al volante volvió a cobrar una vida. Lizeth Marzano Noguera, multicampeona de pesca submarina y seleccionada nacional de apnea, falleció tras ser atropellada y abandonada en la vía pública mientras realizaba su entrenamiento nocturno. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del martes 17 de enero, en la avenida Camino Real, en las inmediaciones del Club Lima Golf, en el distrito de San Isidro.

La Policía Nacional del Perú, a través de su Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, logró identificar al conductor que huyó del lugar gracias a las cámaras de seguridad de la zona. Se trata de Adrián Villar Chirinos, de 21 años, quien días después entregó el automóvil sedán implicado en el accidente. El vehículo está registrado a nombre de Marisel Linares, periodista y pareja del padre del investigado.

LA ALIANZA QUE LLEVÓ A BALCÁZAR A LA PRESIDENCIA

José María Balcázar Zelada asumió como nuevo presidente encargado de la República, convirtiéndose en el octavo mandatario en menos de una década. El congresista de Perú Libre fue elegido el miércoles 18 por el Pleno del Congreso con 64 votos, pese a que enfrenta un 63 % de rechazo ciudadano, según la más reciente encuesta de Ipsos publicada por Perú 21.

Su elección se produjo tras la censura de José Jerí, promovida por distintas bancadas a raíz del denominado “chifagate” y de cuestionamientos por la contratación de jóvenes funcionarias en Palacio de Gobierno luego de visitas personales. Ante ese escenario, la Mesa Directiva convocó a elecciones internas para definir al nuevo presidente del Congreso, cargo que implica asumir también la jefatura del Estado.

En la contienda participaron cuatro candidatos, pero solo dos pasaron a la segunda vuelta: Balcázar, por Perú Libre, y Maricarmen Alva, de Acción Popular. El resultado final sorprendió por el respaldo logrado por el candidato de izquierda. Un análisis de Carlos Hidalgo, basado en fuentes parlamentarias, revela quiebres internos en Acción Popular, el apoyo decisivo de bancadas como Alianza para el Progreso y la influencia política de Vladimir Cerrón desde la clandestinidad, factores que habrían sido determinantes para el retorno de Perú Libre a Palacio de Gobierno.

BALCÁZAR, EL OCTAVO PRESIDENTE INVESTIGADO

La coalición que permitió la llegada de José María Balcázar a Palacio de Gobierno pasó por alto que el congresista de Perú Libre registra 13 carpetas fiscales y arrastra un historial marcado por serios cuestionamientos. Su trayectoria como magistrado supremo terminó de forma abrupta tras ser destituido por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, debido a dos resoluciones controvertidas, una de ellas por vulnerar la cosa juzgada al revisar un fallo de casación ya consentido.

Su situación actual tampoco está exenta de polémica. En agosto de 2021, Punto Final difundió un reportaje que reveló una denuncia en su contra por la presunta apropiación ilícita de más de un millón de soles pertenecientes al Colegio de Abogados de Lambayeque, fondos que habrían sido desviados a una cuenta personal. La Fiscalía formalizó la acusación en 2023 y el juicio oral está programado para iniciar el próximo 16 de junio.

A ello se suma una investigación fiscal vinculada a su desempeño como congresista. Balcázar es acusado de haber respaldado con sus votos a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a cambio del nombramiento de su nuera en el Ministerio Público. Esta denuncia constitucional permanece pendiente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por integrantes de Alianza para el Progreso.

¿QUÉ HACÍAN LAS FUNCIONARIAS DE JERÍ?

Pocas horas después de la censura de José Jerí, ocurrida el miércoles 18, el Ministerio Público realizó una intervención en Palacio de Gobierno. La diligencia tuvo como objetivo recopilar información sobre la contratación de mujeres en el Despacho Presidencial tras haber sostenido reuniones con Jerí, así como acceder a documentación relacionada con sus vínculos con empresarios de nacionalidad china.

El periodista Carlos Hidalgo accedió de manera exclusiva a los informes laborales de al menos una de las trabajadoras contratadas bajo la modalidad FAG (Fondo de Alta Gerencia). Se trata de Susana Gutiérrez Rivera, quien ocupó el cargo de comisionada ejecutiva de la Secretaría General del Despacho Presidencial.