Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 08 de febrero

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 8 de febrero de 2026.

KEYSI: LA CAJERA DE “ JH O N PULPO ”

Keysi Salvatierra no solo era la pareja de Jhonsson Cruz Torres, alias “Jhon Pulpo”, considerado por las autoridades como uno de los criminales más peligrosos de Perú y Chile, sino también la persona que movía el dinero de la organización criminal “Los Pulpos Nueva Generación”. El cabecilla “Jhon Pulpo” es buscado por su participación en al menos cinco secuestros, varios de ellos con desenlaces fatales y por sus vínculos con la minería ilegal. Keysi Salvatierra también tenía una orden de captura por su presunta participación en el secuestro de un empresario trujillano. La policía peruana de la Divincri Trujillo, en coordinación con la Policía chilena, ya le seguía los pasos y había logrado ubicarla en la capital boliviana, donde fue capturada el 27 de enero. Según la ruta de dinero reconstruida por los investigadores, Keysi y “Jhon Pulpo” llevaban una doble vida: se presentaban como empresarios inmobiliarios y gastaban como millonarios, mientras que, según las autoridades, el origen de esos fondos estaba ligado al crimen organizado. María Horna accedió en exclusiva al testimonio de Keysi Salvatierra.

ESSALUD: ¿DÓNDE ESTÁN LOS MEDICAMENTOS?

La Contraloría y la Fiscalía intervinieron el Hospital Alberto Sabogal y confirmaron la denuncia presentada aquí el domingo pasado: escasez de medicamentos, mientras se destinan recursos a remodelaciones y compras no urgentes. Esta semana, Rodrigo Cruz profundizó en esta investigación y halló graves irregularidades que evidencian serias deficiencias en la gestión de Essalud. Mientras médicos y pacientes oncológicos, con hemofilia o con el síndrome Guillain-Barré reclaman la falta de medicamentos esenciales en las farmacias, miles de cajas de fármacos permanecen almacenadas, a la espera de que Essalud autorice su distribución. Hasta el momento, no nos dan una explicación sobre esta situación ni por qué han esperado llegar al desabastecimiento para recién comprar medicamentos a precios exorbitantes.

SE DETUVO LA MÁQUINA DE OBRAS

Las lluvias ya comienzan a causar estragos en varias ciudades del país, pero al gobierno de Jerí parece no importarle. Una crisis silenciosa golpea a la población: decenas de obras millonarias, desde defensas ribereñas y drenajes pluviales hasta colegios y hospitales, llevan casi un año paralizadas. La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), antes “Reconstrucción con Cambios” y creada en el 2023 para supervisar estos proyectos, asegura que la falta de presupuesto es el principal obstáculo y admite que la mayoría de las obras no se concluirán este año. Harold Moreno ha realizado una radiografía completa de esta situación, mostrando el estancamiento de las obras y los riesgos que enfrenta la población expuesta a inundaciones.

A LA FRANJA ¿A DÓNDE VA EL DINERO ELECTORAL?

La Onpe ha destinado 80 millones de soles para el uso de la franja electoral por parte de las 38 agrupaciones políticas que participan en las próximas elecciones generales. Lo que originalmente surgió como una buena iniciativa para evitar el ingreso de dinero de origen dudoso a las campañas y garantizar que todas las agrupaciones puedan presentar sus propuestas electorales, se ha ido desnaturalizando. El caso de “Primero la Gente” ha llamado especialmente la atención, al igual que el de Alianza para el Progreso. Sin embargo, existen otros casos que la Unidad de Investigación de Latina Noticias y Carlos Hidalgo han logrado identificar y que generan serias suspicacias, aunque todo indica que no tendrán consecuencias. La ley, tal como está redactada no contempla ningún tipo de sanción, ni administrativa ni penal, por el uso indebido de los dineros destinados a la franja electoral.

HERMANOS EN CAMPAÑA

En esta campaña electoral se ha visto un fenómeno poco común: varios partidos llevan en sus listas grupos familiares completos, con hermanos compitiendo por distintos cargos parlamentarios. La Unidad de Investigación de Latina Noticias revisó miles de candidaturas inscritas y descubrió esta particularidad. Roberto Ramírez presentará un reportaje sobre los tres partidos que concentran la mayor cantidad de hermanos postulando: Libertad Popular, con siete grupos; Cooperación Popular y País para Todos, con más de diez grupos tras la anulación de algunas candidaturas. Algunos candidatos han participado activamente en las internas de sus partidos, mientras que otros fueron incorporados para cumplir con los requisitos de afiliación que exige la ley. Los responsables de estas inscripciones aseguran que se trata de cumplir con la normativa o de ciudadanos ejerciendo su derecho a participar en política.

