Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 25 de enero

Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 25 de enero de 2025.

DENUNCIA ÍNTIMA

La grave denuncia por presunto abuso sexual presentada por una joven argentina de 22 años contra tres futbolistas peruanos ha cruzado fronteras y sacudido al fútbol sudamericano. Tras conocerse los hechos denunciados, Alianza Lima decidió separar de manera indefinida a los jugadores de trayectoria internacional Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Aunque la denuncia fue interpuesta en Buenos Aires, Argentina, los hechos relatados habrían ocurrido en un hotel en Montevideo, Uruguay, ciudad donde el equipo blanquiazul se concentraba. Para este reportaje, María Horna accedió en exclusiva a un documento clave de esta investigación internacional y a un testimonio que debe ser escuchado.

EL PEDIDO DE L AMIGO DE JERÍ

Tras nuestra revelación de la reunión secreta del presidente José Jerí con el empresario Zhihua Yang, fuera de Palacio de Gobierno, sin registro oficial y fuera del horario laboral, el mandatario enfrenta ahora una moción de vacancia y 6 de censura, además de dos investigaciones del Ministerio Público. Harold Moreno informó el domingo pasado que la empresa de Yang tiene un contrato con el Estado por 24 millones de soles para construir una hidroeléctrica en Abancay, con fecha de entrega en mayo próximo, pero hasta hoy no se ha iniciado ninguna obra. Sin embargo, esta noche nos presentará un detalle importante, tres días antes de aquel encuentro secreto en el chifa de San Borja, la empresa presentó una solicitud ante el Ministerio de Energía y Minas que, de ser aprobada, beneficiaría directamente a sus intereses. La decisión está en manos del Ejecutivo, el mismo que lidera el presidente Jerí.

HIJA DE NICANOR BOLUARTE EN EMPRESA DE ZHIHUA YANG

Construcciones Capon, otra de las empresas de Zhihua Yang que también funciona en el edificio de San Borja, actúa como subcontratista de China Railway N°10, una constructora china que ha obtenido cientos de millones de soles en contratos con el Estado y que se ha visto involucrada en el escándalo de corrupción durante el Gobierno de Pedro Castillo. Rodrigo Cruz investigó los contratos de Construcciones Capon y descubrió que, entre abril y agosto del 2022, la hija de Nicanor Boluarte, hermano de la entonces presidenta Dina Boluarte, trabajó como asistente de gerencia.

LA OMISIÓN DE LA VICEMINISTRA DE SALUD

Carlos Hidalgo revisó las declaraciones juradas de intereses de la viceministra de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud y encontró inconsistencias en la información consignada sobre su entorno personal y familiar. Desde el 2025, Shirley Monzón Villegas dejó de declarar a su expareja, pero continuó consignando a quien fuera su exsuegro y a su excuñado. Además, identificó que dicha expareja es un exfuncionario del mismo sector y afronta procesos ante la justicia, cuya defensa legal es asumida por el propio Ministerio de Salud y fue aprobada cuando la viceministra ya no lo incluía en su declaración jurada.

NO S ABE, NO OPINA

La Unidad de Investigación de Latina Noticias ha puesto bajo la lupa el trabajo de la Procuraduría General del Estado, especialmente la gestión de María Carhuajulca Quispe. Su designación llamó la atención en el 2022 porque se descubrió que su hermano había registrado ante Essalud a la empleada doméstica de la entonces vicepresidenta Dina Boluarte como trabajadora de su empresa. Salió del cargo, pero gracias a una medida cautelar, Carhuajulca regresó al cargo que ejerce desde mayo del 2024. Sin embargo, se niega a revelar cuántas denuncias ha presentado contra los altos funcionarios del Estado. No es la primera vez que restringe el acceso a información pública: por la misma actitud enfrenta actualmente un proceso judicial.

