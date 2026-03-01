Punto Final: reportajes y resumen del programa de HOY, domingo 1 de marzo

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 1 de marzo de 2026.

MENTIRAS TRAS LA TRAGEDIA EN SAN ISIDRO

Adrián Villar Chirinos, el conductor de 21 años que huyó tras atropellar a la campeona de apnea Lizeth Marzano, en San Isidro, permanece en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito en La Victoria. Su detención preliminar venció a las 3 a.m. La familia Marzano solicitó a la Fiscalía que pida la detención preventiva de Villar por nueve meses. En las próximas horas se determinará si el joven continuará el proceso en libertad o permanecerá en prisión. Mientras tanto, su expareja, Francesca Montenegro, y su padre declararon ayer sábado como testigos en la división de tránsito. Por su parte, la periodista Marisel Linares está citada para el martes 3, donde deberá aclarar la situación sobre la presunta donación del vehículo, cuyo documento de traspaso fue desconocido por la notaría en la que supuestamente se realizó. La Inspectoría investiga a 6 policías: 3 de la comisaría Orrantia del Mar y 3 de la División de Tránsito. María Horna tuvo acceso a un documento aéreo que demuestra que Adrián Villar viajó a Cajamarca el sábado 21 cerca de las 5 a.m., pero regresó antes del mediodía.

BALCÁZAR, EL REY DE LAS UNIVERSIDADES DE PAPEL

La Unidad de Investigación de Latina Noticias y Carlos Hidalgo analizaron la producción legislativa del actual presidente encargado de la República, José María Balcázar. Durante su gestión como presidente de la Comisión de Educación, presentó 9 proyectos de ley para la creación de universidades públicas en varias regiones del país. Al revisar estos proyectos, encontraron que los proyectos presentados por Balcázar contenían párrafos idénticos, pese a tratarse de universidades ubicadas en contextos regionales distintos y con necesidades propias. En algunos casos, el “copy paste” era tan evidente que ni siquiera se corrigió el nombre de la universidad en el texto. Más allá de la forma, el problema de fondo es que estas iniciativas carecían de estudios de mercado y de una planificación técnica adecuada, lo que sugiere que respondían más a un cálculo político que a una política educativa sostenible. Hasta la fecha, ninguna de las universidades impulsadas por Balcázar ha iniciado el proceso de licenciamiento, y varias de ellas existen únicamente en el papel.

LIMA ARDE Y HUAICOS GOLPEAN AL PAÍS

Esta semana, Lima alcanzó la temperatura más alta de los últimos 28 años. En distritos como Carabayllo se registró 34.5°C. A ello se suman días lluviosos, activación de quebradas, huaicos y el progresivo calentamiento del mar: señales de los primeros pasos de El Niño Costero. Especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advierten que este fenómeno podría extenderse hasta noviembre, generando un verano largo e intenso. Su impacto sería similar al del Fenómeno Niño del 2017. Según las autoridades, entre enero y febrero se reportaron 47 muertos en todo el país. Decenas de familias han sufrido graves daños a causa de lluvias, inundaciones y deslizamientos. Las consecuencias no solo son sociales, sino también económicas: se estiman pérdidas de hasta 290 millones de soles diarios en sectores como el agropecuario, la manufactura, el comercio y el transporte. Los especialistas consultados por Roberto Ramírez exhortan a no bajar la guardia, ya que marzo es un mes lluvioso y existe el riesgo de que se activen nuevas quebradas.

NUEVOS ELECTORES PIDEN MÁS OPORTUNIDADES

Seguimos con nuestra secuencia “Mi primer voto”, un espacio en el que recorremos el Perú escuchando a los nuevos electores; jóvenes que participarán por primera vez en las elecciones generales del 12 de abril. Después de dar voz a los jóvenes de Lima, viajamos a Piura, la segunda región con más nuevos votantes del país, para conocer la opinión de los jóvenes del norte y entender sus preocupaciones. Jorge Dett y Pier Rodríguez recogieron sus testimonios, que revelan que, en Piura, hay un problema mucho más profundo que las fuertes lluvias: la falta de oportunidades.

EEUU E ISRAEL VS IRÁN

Ayer, Estados Unidos e Israel lanzaron una gran campaña militar sin precedentes contra Irán, que terminó con la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei (86 años), quien estuvo en el poder casi cuatro décadas. La acción conjunta busca un cambio de régimen en ese país. En represalia por los bombardeos con misiles, drones y aviones, Irán respondió atacando objetivos en Israel, Qatar y otros países en Medio Oriente. Harold Moreno analiza las causas del ataque, que dejó como víctimas tiene a 153 personas fallecidas en una escuela de niñas.

