¿Quién es José María Balcazar?, el nuevo presidente del Perú

José María Balcázar, congresista de la bancada de Perú Libre, fue elegido con 64 votos a favor en el pleno extraordinario para que sea el presidente de transición del Perú, luego de que José Jerí sea vacado por el caso Chifagate, revelado por Punto Final.

Pero, ¿quién es este noveno presidente del Perú en menos de una década de democracia?, ¿cuáles son sus controversias y metas logradas? En esta nota de Latina Noticias, te contamos un resumen de la vida de José María Balcázar.

José Balcázar: su origen y estudios

José María Balcázar Zelada nació el 17 de enero de 1943 en la localidad de Nanchoc, distrito de San Miguel, en la ciudad de Cajamarca, pero desarrolló gran parte de sus estudios superiores en Lambayeque. Actualmente tiene 83 años.

Estudió derecho en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y fue excatedrático universitario. En reiteradas ocasiones se presentó como jurista de “amplia trayectoria”, pero lleva sobre su espalda serias acusaciones por supuestos desvíos de fondos y apropiación ilícita.

Trabajó para el Poder Judicial como juez supremo provisional en la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema desde el 2004, pero fue separado el 2011 por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por mala interpretación.

En el 2019, fue decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), pero fue también expulsado por acciones antiéticas e ilegales durante su gestión.

Cuestionamientos y denuncias de José Balcázar

José Balcázar tiene en su haber 13 denuncias en distintos momentos de su trayectoria profesional, donde se le imputa estafa, prevaricato, apropiación ilícita, suplantación de identidad, cohecho y fraude. Todas actualmente en investigación en distintas fiscalías.

Durante su función como juez superior en Chiclayo, se le denunció por fallos que lo culparían de infracción de las normas vigentes.

En el 2011, fue retirado del Poder Judicial por tomar como cosa juzgada (es decir, inmutable para que no vuelva a suceder) un recurso de Eugenio Bertini Vinci, investigado por ser un nexo de Vladimiro Montesinos para enviar dinero a paraísos fiscales, como lo reveló el periodista de Infobae, Diego Casimiro.

En el 2019, el ICAL lo denunció por supuestamente apropiarse de manera ilícita más de 500 mil soles, dinero que no ha sido cotejado en su totalidad porque no han podido rastrear los otros montos destinados a terceros y cuentos presuntamente personales de Balcázar.

También fue vinculado con Patricia Benavides por el presunto delito de cohecho, es decir, intercambios de favores en beneficio a costa de la ley. Según indica la Fiscalía, Balcázar le habría pedido a Benavides que nombre a su nuera como fiscal provisional de Chiclayo, para que, a cambio, él votara a favor por la inhabilitación de la exfiscal suprema, Zoraida Ávalos. Esto habría ocurrido mientras era congresista. Ahora es presidente.

