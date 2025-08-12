¿Quiénes son los nuevos presidentes de las comisiones en el Congreso?

El Congreso de la República inició este martes la conformación de las comisiones para el periodo legislativo 2025-2026. Estas designaciones han generado controversia tanto dentro como fuera del Parlamento, debido a que varios congresistas elegidos para presidir o integrar las mesas directivas enfrentan investigaciones fiscales o denuncias penales.

Además, algunos legisladores han sido cuestionados por su trayectoria política y antecedentes personales, lo que ha abierto un debate sobre la idoneidad y transparencia en la elección de quienes asumirán estos cargos clave.

Parlamentarios de la oposición y representantes de la sociedad civil han criticado la ausencia de filtros rigurosos en las bancadas para seleccionar a sus delegados, lo que genera inquietud sobre la calidad y legitimidad de estos procesos internos.

Ante las críticas, los congresistas implicados defendieron su capacidad para asumir los cargos, señalando que las investigaciones no han probado ninguna responsabilidad en su contra y que su experiencia legislativa es suficiente para desempeñarse con solvencia en las comisiones.

CUESTIONAMIENTOS

La congresista Magaly Ruíz, de Alianza para el Progreso, fue elegida por unanimidad como presidenta de la Comisión de Salud y Población. Durante este periodo parlamentario, Ruíz fue señalada en un caso de “mochasueldo”. Punto Final reveló que la congresista habría descontado parte del salario de sus trabajadores para conformar una “caja chica” destinada a financiar gastos personales. La denuncia inicial fue presentada por Carlos Marina, excolaborador de la Comisión de Infancia, quien aseguró que le descontaban S/ 1,500 mensuales. Posteriormente, se informó que otros empleados también habrían sido afectados por esta práctica.

Otra congresista cuestionada es María Acuña Peralta, también de Alianza para el Progreso, quien fue designada presidenta de la Comisión de Vivienda a pesar de enfrentar múltiples acusaciones. Entre ellas destaca la presunta ocupación irregular de espacios públicos en Lima y Chiclayo, hechos que ella ha negado rotundamente. Además, se le atribuye la omisión de información en su hoja de vida para lograr la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Otro nombre bajo la lupa es el de Arturo Alegría, de Fuerza Popular. Fue elegido presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, a pesar de no contar con estudios universitarios concluidos, según consta en la plataforma de la Sunedu. Aunque la normativa no exige este requisito, expertos y sectores políticos consideran que sería más adecuado que su bancada designe a alguien con formación jurídica especializada. Alegría defendió su designación afirmando que, además de su experiencia de más de 11 años como parlamentario, posee la capacidad para comprender y articular la importancia de la técnica en la aprobación de normas relevantes.

Por su parte, Elvis Vergara fue nombrado presidente de la Comisión de Fiscalización, cargo que asume mientras enfrenta una denuncia fiscal presentada el 25 de julio. La Fiscalía lo señala como presunto integrante del grupo parlamentario conocido como “Los Niños”, vinculado a presuntos actos de corrupción durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS PRESIDENTES DE COMISIONES DEL CONGRESO?

Víctor Flores – Comisión de Economía

Magaly Ruiz – Comisión de Salud

Arturo Alegría – Comisión de Constitución

Elvis Vergara – Comisión de Fiscalización

María Acuña – Comisión de Vivienda

Alex Paredes – Comisión de Trabajo

Alejandro Soto – Comisión de Presupuesto

Jeny López – Comisión Agraria

Jorge Zeballos – Comisión de Comercio Exterior y Turismo

Raúl Huamán – Comisión de Producción

LAS ELECCIONES SON EXCLUSIVAS DE LAS BANCADAS

El presidente del Congreso, José Jerí, destacó que la elección de las presidencias y mesas directivas de las comisiones corresponde exclusivamente a las bancadas, en el marco de su autonomía parlamentaria. Las propuestas son sometidas a votación dentro de cada grupo de trabajo, sin que la Mesa Directiva intervenga directamente en el proceso.

Actualmente, de las 24 comisiones ordinarias, 13 aún están pendientes de conformación. Entre ellas figuran las comisiones de Justicia, Relaciones Exteriores y Educación, cuya instalación estaba programada para la tarde del martes 12 de agosto.