¿Municipalidad de Lima compró puentes sin contrato formal? Emape desconocía al proveedor

Tres puentes metálicos comprados a la empresa estadounidense Acrow Corporation of America están en camino a Lima; dos ya llegaron al puerto del Callao. La adquisición, valorizada en más de ocho millones de dólares, busca reemplazar el puente Morón y otras estructuras de la avenida Ramiro Prialé, cerrada desde febrero por daños estructurales.

Lo controvertido es que la operación se realizó sin licitación ni concurso de postores, amparada en la figura legal de emergencia, y con un contrato que —según la Municipalidad de Lima— será formalizado recién después de la entrega.

El gerente municipal, Óscar Lozán, sostiene que la nueva Ley de Contrataciones permite actuar de inmediato en casos de emergencia y formalizar el proceso hasta 20 días después. Sin embargo, documentos internos de Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape) revelan contradicciones: la empresa municipal negó tener vínculo contractual con Acrow, mientras que la firma estadounidense asegura contar con un contrato desde el 2 de junio y con el pago aceptado mediante una carta de crédito.

DENUNCIAN FALTA DE TRANSPARENCIA

El regidor Luis Gallardo pidió la intervención de la Contraloría. Recordó que, aunque el Concejo Metropolitano declaró prioritaria la reparación del puente Morón, incluyó una cláusula para deslindar responsabilidades sobre actos contractuales previos.

Otra decisión cuestionada es que EMAPE recomendó adquirir puentes definitivos, pero la Municipalidad optó por tres puentes modulares de Acrow, alegando disponibilidad inmediata. Una empresa china había cotizado cuatro puentes por menos de la mitad del precio, aunque con un plazo de entrega de cinco meses.

La polémica crece porque las gestiones con Acrow figuran a nombre de EMAPE, pese a que la Municipalidad asegura que la compra es directa. Cambios de funcionarios, comunicaciones cruzadas y negativas oficiales han retrasado la regularización del contrato y la liberación de la carga.

La operación, ejecutada de manera directa y sin concurso, sigue generando dudas sobre su transparencia, procedimiento y costo final.

