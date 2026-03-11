Rafael Vela suspendido nueve meses por órgano de control del Ministerio Público

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público dictó una suspensión de nueve meses contra el fiscal superior de Lavado de Activos, Rafael Vela. La sanción responde a una serie de intervenciones mediáticas realizadas en el 2023 relacionadas con el proceso judicial del expresidente Alejandro Toledo.

Según la resolución emitida el 17 de febrero de 2026, difundida por Perú21, Rafael Vela incurrió en faltas éticas y vulneró la Ley de la Carrera Fiscal en tres episodios específicos:

Condena mediática (1 mes de suspensión): En abril del 2023, afirmó en un dominical que Alejandro Toledo “no tenía cómo justificar” 15 millones de dólares. La fiscal Giuliana Ortiz Zavaleta calificó esto como un juicio público anticipado antes de existir una sentencia. Falta de autorización (4 meses de suspensión): El magistrado declaró a diversos medios los días 23 y 24 de abril del 2023 sin el permiso institucional requerido por las normas internas del Ministerio Público. Abandono de funciones (4 meses de suspensión): El 24 de abril de 2023, brindó una entrevista durante su horario laboral, lo cual fue considerado una infracción administrativa grave.

PROPUESTA DE DESTITUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL

El documento de la ANC no solo establece la suspensión, sino que también recomienda la destitución definitiva de Rafael Vela. Esta medida se basa en críticas lanzadas por el fiscal contra el equipo especial que lo precedió (liderado por Hamilton Castro) y cuestionamientos directos a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, durante las diligencias de extradición de Alejandro Toledo.

Fuentes del sector confirmaron que el excoordinador del equipo especial Lava Jato ha apelado el fallo. Por lo tanto, la separación de su cargo solo se ejecutará si la segunda instancia de la ANC confirma la resolución.

