Rechazan exclusiones del JEE por presuntos problemas técnicos en plataforma virtual: “Sería una injusticia electoral”

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y personas “comprometidas con la defensa de la democracia” —entre los firmantes se encuentran exministros, excongresista y académicos— emitieron un comunicado titulado “Participación política sí, injusticia electoral no”, en referencia a casos de candidaturas declaradas como extemporáneas o improcedentes por los Jurados Electorales Especiales (JEE) por supuestos fallos técnicos en la plataforma electoral al momento de la inscripción.

“Expresamos nuestra preocupación frente a decisiones del sistema electoral que, en un contexto de fallas de su plataforma virtual reconocidas en los mecanismos oficiales de inscripción, vienen generando exclusiones que afectan el derecho fundamental a la participación política. Injusticia electoral no, participación política sí”, se lee en el documento.

En este sentido, los firmantes señalan que el derecho a elegir y ser elegido es un pilar del orden constitucional del sistema democrático. En tanto, consideran que ninguna deficiencia atribuida a la propia administración electoral puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio del derecho a la participación política.

“Los errores propios de la plataforma técnica no pueden perjudicar a la ciudadanía, a las candidaturas ni a las organizaciones políticas que actuaron de buena fe y confiando en el sistema electoral”, agregaron.

PARTIDOS SEÑALAN PRESUNTOS ERRORES

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Plataforma por la Democracia, Las Tejedoras, Grupo Propuesta Ciudadana, Iniciativa Democrática, Colectivo Ciudadanos Defensores de la Democracia, Centro de Desarrollo Étnico, Kumanana Perú, CPM. Micaela Bastidas, Repercuté y Movimiento Manuela Ramos.

Gran pronunciamiento ciudadano, muy plural, desde Iniciativa Democrática nos sumamos. Todo está en manos del @JNE_Peru, confiamos o no en él. "La democracia se fortalece garantizando derechos, no restringiéndolos. El JNE tiene la oportunidad de encauzar legalmente las… pic.twitter.com/mtAXMqrDay — Rudecindo Vega Carreazo (@RudecindoVega) January 7, 2026

Primero la Gente, de la exministra Marisol Pérez Tello, denunció presuntas fallas en la plataforma técnica. Su candidatura presidencial fue declarada improcedente por haber sido presentada de manera extemporánea, pero desde su agrupación aludieron que la demora se debió a problemas técnicos en la plataforma virtual del JNE.

Caso similar le ocurrió a Juntos por el Perú. A fines de diciembre, su candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino denunció una falla en el sistema digital del JNE que les habría impedido formalizar sus listas parlamentarias. Señaló que la plataforma colapsó durante cinco horas en un momento clave del cronograma electoral.

VIDEO RECOMENDADO