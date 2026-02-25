Renovación Popular no dará el voto de confianza al gabinete Miralles y evalúa censura del presidente Balcázar

La bancada de Renovación Popular ha anunciado que no otorgará el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Denisse Miralles. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la agrupación política señaló que se confirma la existencia de un “pacto de la mafia” que gobierna desde el Congreso.

Según la bancada, quedó demostrado cómo partidos como Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre y otros grupos políticos se reparten los presupuestos de los ministerios como si fueran “cuotas de poder”.

Ante este escenario, Renovación Popular adelantó que evaluará presentar una moción de censura contra el presidente Jose María Balcázar. En caso de que se logre esta figura, la bancada ha anunciado que solicitará al pleno del Congreso que la votación para la elección del reemplazo de la Presidencia de la República se haga de manera pública. Este anuncio está relacionado con los cuestionamientos que surgieron debido a la votación secreta que permitió que Balcázar llegara a la Mesa Directiva del Congreso.

SORPRESIVA JURAMENTACIÓN

El nombramiento de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros sorprendió a muchos. A pocos minutos de la ceremonia de juramentación, se especulaba que Hernando de Soto sería el elegido para ocupar el cargo. De Soto había afirmado horas antes que su designación estaba “viento en popa”, lo que aumentó las expectativas. Sin embargo, las diferencias entre el economista y el gobierno de turno impidieron que esa posibilidad se concretara, y finalmente Miralles asumió la Presidencia del Consejo de Ministros en medio de la incertidumbre.

