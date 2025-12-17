Renovación Popular podría quedar fuera de las elecciones: pedido fue formulado por un militante suyo

Un militante de Renovación Popular solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la nulidad de las elecciones internas de ese partido, al considerar que el proceso estuvo “gravemente viciado” y vulneró los principios básicos de la democracia interna. El pedido incluye que se apliquen las consecuencias legales correspondientes, entre ellas la eventual exclusión de la organización política de las Elecciones Generales 2026, lo que alcanzaría a la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga.

La solicitud fue presentada por Jorge Aspillaga Valderrama, quien actúa en representación de una lista de candidatos de Renovación Popular por la región Lambayeque que no fue admitida para participar en los comicios internos. En el documento dirigido al JNE, se exige que el organismo electoral aplique el mismo criterio utilizado recientemente para anular las elecciones internas de Acción Popular y “determine la imposibilidad de convalidar o subsanar dicho proceso interno” de Renovación Popular.

“(Se) disponga las consecuencias legales correspondientes, incluida la exclusión del proceso electoral 2026, de ser el caso, por incumplimiento de las normas de democracia interna”, se lee expresamente en el pedido.

¿QUÉ OCURRIÓ EN RENOVACIÓN POPULAR?

Según la denuncia, una serie de irregularidades habría llevado a que el Comité Electoral Regional de Renovación Popular rechazara la lista encabezada por Aspillaga, quedando como única opción en Lambayeque la lista liderada por la actual congresista Jessica Córdova. Los militantes cuestionan que Córdova haya actuado como “juez y parte”, debido a que fue designada coordinadora regional del partido y, al mismo tiempo, se presentó como precandidata en las elecciones internas.

Entre los hechos denunciados, se señala que la lista excluida solicitó información clave sobre el proceso electoral interno, pero esta fue proporcionada recién después de vencido el plazo para la presentación de candidaturas, lo que —afirman— afectó directamente su derecho a participar en igualdad de condiciones.

El documento también cuestiona el rol del Comité Electoral Nacional de Renovación Popular, que confirmó la improcedencia de la lista disidente. Según los denunciantes, dicha instancia “convalidó un proceso manifiestamente viciado, agotando la vía interna y dejando expedita la competencia fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones”.

En ese sentido, sostienen que las elecciones primarias e internas del partido no cumplen con los estándares mínimos de democracia interna y se encuentran “irremediablemente viciadas”. “Cualquier convalidación de dicho proceso supondría una afectación directa a la legitimidad del sistema electoral”, advierten, por lo que solicitan al JNE declarar la nulidad total del proceso, en concordancia con su precedente establecido en la Resolución 745-2025-JNE, correspondiente al caso de Acción Popular.

VIDEO RECOMENDADO