Renuncia director de Transparencia por presunto conflicto de interés con el JNE

La asociación civil Transparencia confirmó este viernes la renuncia de Álvaro Henzler a la presidencia de la institución, luego de la controversia generada por la revelación de que una organización de la que forma parte realizó el año pasado una consultoría para el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de un comunicado, Transparencia informó que el Consejo Directivo aceptó la dimisión y destacó la decisión adoptada por Henzler al “anteponer el interés institucional a su continuidad en la presidencia”. La organización señaló además que la medida busca preservar la confianza pública y la independencia de la institución en medio de los cuestionamientos surgidos en los últimos días.

En la carta presentada por Henzler, el ahora exdirigente reconoció que cometió “un error de criterio” al aceptar participar en el concurso relacionado con la consultoría brindada al JNE. Sin embargo, sostuvo que esa participación no tuvo ningún efecto sobre las posiciones, informes o pronunciamientos emitidos por Transparencia respecto al proceso electoral.

“Considero que mi decisión pudo generar percepciones equivocadas sobre la independencia de la institución, pese a que nunca existió interferencia alguna en el trabajo técnico y colegiado de Transparencia”, señala Henzler en el documento difundido por la organización.

PRESIDENCIA INTERINA

La salida del ex presidente ocurre en un contexto de debate público sobre la imparcialidad de las organizaciones vinculadas a la observación electoral y al fortalecimiento democrático. Transparencia ha sido una de las principales asociaciones civiles dedicadas al seguimiento de procesos electorales y a la promoción de la institucionalidad democrática en el país.

Tras la renuncia, la vicepresidenta de Transparencia, Fabiola León Velarde, asumirá de manera temporal la conducción de la institución mientras se desarrolla el proceso de selección de un nuevo presidente.

En su pronunciamiento, Transparencia remarcó que la institución mantiene sus estándares de independencia y trabajo técnico. “La institución reafirma que todas las decisiones, informes y pronunciamientos emitidos son elaborados de manera colegiada, con base en evidencia, metodologías verificables e independencia institucional”, indicó la organización.

Asimismo, la entidad reiteró su compromiso con la transparencia, la vigilancia ciudadana y el fortalecimiento de la democracia peruana, y aseguró que continuará desarrollando sus actividades con normalidad pese al cambio en su dirigencia.

VIDEO RECOMENDADO