Rospigliosi sobre mociones de censura: “No puedo convocar al pleno si firmas no están validadas”

Fernando Rospigliosi, encargado de la presidencia del Congreso, explicó que las firmas no validadas es un suceso que pasa muy amenudo en el quehacer congresal, por lo que hace un llamado a los 52 parlamentarios que fueron invalidados para que subsanen el error de la moción.

Según el presidente del Congreso, la firma electrónica de los congresistas se generan gracias a los DNI electrónico de cada parlamentario, que está conectado al sistema. De ahí, se introduce la firma digital en el documento.

“El error es del que ha firmado. Eso no es inusual, ha ocurrido con proyectos de ley y otras circunstancias. Deben de volver a firmar para poder validarlas”, explicó Rospigliosi.

Por otro lado, el congresista encargado del parlamento recalcó que si las firmas no están subsanadas, no podrá “convocar a un Pleno Extraordinario, o estaría infringiendo un error grave”.

Rospigliosi explicó que no se convocará a una Junta de Portavoces, sino que se pasará de inmediato a un Pleno Extraordinario.

Para el fujimorista Rospigliosi, se debe de debatir la vacancia, no la censura contra la Mesa Directiva del Congreso, del cual él es miembro como vicepresidente. “La moción es para censuras, no vacancia”.

