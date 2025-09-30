Rutas de Lima anuncia proceso de liquidación y hace seria acusación a Municipalidad de Lima

La empresa Rutas de Lima anunció que iniciará un proceso de liquidación. A través de un comunicado, acusó a la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado peruano por esta decisión. No obstante, indicó que continuará operando las rutas concesionadas, aunque sin mencionar hasta cuándo.

Según el comunicado de Rutas de Lima, “como consecuencia directa y exclusiva de hostigamientos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), así como de actos y omisiones de diversas entidades del Estado peruano, el 29 de septiembre del 2025, la Junta General de Accionistas de Rutas de Lima (RDL) se ha visto en la obligación legal de adoptar un acuerdo de disolución y liquidación de la empresa conforme a las disposiciones de la Ley General de Sociedades del Perú (LGS)”.

Asimismo señala que “pese a la situación descrita, RDL seguirá operando las vías concesionadas, garantizando el servicio y la seguridad vial de los usuarios, así como el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus trabajadores y proveedores.

En el tercer punto, Rutas de Lima menciona la suspensión del cobro de peajes. “Los actos de hostigamiento de la MML y del Estado peruano ocasionaron la suspensión del cobro en 26 casetas de peaje de la concesión, lo que ha privado a RDL de recibir más del 60% de sus ingresos, lo que ha deteriorado severamente la situación financiera de la compañía. Pese a ello, RDL ha venido ejecutando el 100% de las actividades a su cargo, las que incluyen la operación y mantenimiento de las vías de la concesión“.

Finalmente, la empresa menciona que “RDL y sus accionistas se reservan el derecho de recurrir a todas las instancias competentes, nacionales e internacionales, para proteger sus derechos”.

