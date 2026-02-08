Senado, presupuesto y reformas: las discrepancias entre candidatas en debate de Punto Final

En medio del proceso electoral, cuatro candidatas al Senado participaron en un debate en Punto Final, conducido por Mónica Delta, donde expusieron sus principales propuestas y confrontaron posturas sobre bicameralidad, presupuesto del Congreso, sistema de justicia, economías ilegales y empleo juvenil.

Lourdes Alcorta (Renovación Popular), Patricia Correa (Ahora Nación), Susana Castañeda (País para Todos) y Martha Moyano (Fuerza Popular) coincidieron en que el próximo Senado tendrá un rol clave en el equilibrio de poderes y en la designación de altas autoridades, aunque marcaron claras diferencias sobre cómo ejercer ese papel.

SUS PROPUESTAS Y EL PRESUPUESTO DEL CONGRESO

Alcorta planteó una clara separación entre la Cámara de Diputados y el Senado, tomando como ejemplo el modelo chileno, y sostuvo que es necesaria “una revisión de toda la Constitución”. Además, cuestionó el actual proceso político y atribuyó responsabilidad al expresidente Martín Vizcarra por las reformas que —según dijo— derivaron en el escenario actual.

Correa afirmó que se debe “revisar las normas y reformas para devolverle al Ejecutivo el derecho al veto”, al considerar que el Parlamento ha debilitado esa facultad e invadido la iniciativa de gasto. Sobre el aumento del presupuesto del Congreso —que pasó de 879 millones de soles en 2022 a 1,768 millones proyectados para 2026— señaló que este crecimiento evidencia que “poco importa la gente” para los actuales legisladores, comparándolo con las limitaciones presupuestales del Ministerio Público.

Castañeda puso énfasis en el control político y en evitar la corrupción dentro del Parlamento. “No negociar corrupción”, remarcó, al referirse a casos como los “mochasueldos” y la impunidad. También cuestionó el incremento presupuestal del Congreso en los últimos años y sostuvo que debe haber mayor control en ambas cámaras.

Moyano defendió la gestión de su bancada y señaló que “no se puede evaluar al Congreso como un todo”, pues existen responsabilidades partidarias diferenciadas. Aseguró que Fuerza Popular ha evitado proyectos declarativos y ha impulsado que cada cámara tenga su propia organización y presupuesto.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y REFORMA JUDICIAL

El debate también abordó el rol del Senado en la elección y ratificación de altas autoridades como miembros del Tribunal Constitucional, el BCR y la Contraloría.

Correa advirtió que los criterios de elección no deben responder a cuotas partidarias y sostuvo que el actual Tribunal Constitucional está politizado. “El TC no puede ser tipo de cambio por cada partido político”, afirmó.

Alcorta defendió la necesidad de respetar la Constitución en los procesos de elección y recordó que anteriores procesos también fueron cuestionados por presunta politización.

Moyano reconoció que el sistema de justicia enfrenta problemas de provisionalidad y corrupción, por lo que planteó aumentar el número de jueces y fiscales supremos para reducir la dependencia de designaciones temporales.

Castañeda, magistrada suprema, precisó que la provisionalidad no es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial, sino del Congreso que no ha aprobado reformas pendientes. Añadió que “el hecho de ser provisional no quita la calidad”, pero insistió en que se deben fortalecer los mecanismos para una justicia más rápida y eficiente.

REINFO, ECONOMÍAS ILEGALES Y JÓVENES

Sobre el avance de economías ilegales y el Reinfo, Alcorta sostuvo que el narcotráfico ya se ha infiltrado en estas actividades y lanzó una polémica propuesta: “Yo pido desaparecer el Ministerio de la Mujer, no sirve para nada”.

Moyano afirmó que el Reinfo “solo es un registro” y que el problema radica en un sistema mal planteado que mantiene la informalidad. Correa, por su parte, señaló que la minería ilegal debe abordarse con un enfoque diferenciado según cada territorio y que el Estado debe actuar con mayor inteligencia para reorganizar el sector.

En cuanto al voto joven, Alcorta se comprometió a impulsar empleo para personas entre 16 y 26 años: “Yo me comprometo para que la gente de 16 a 26 años tenga su trabajo”. Correa propuso reformar la educación secundaria incorporando ciencia, tecnología, arte y deporte, además de facilitar la transición hacia la educación superior. Castañeda pidió a los jóvenes no viciar su voto y aprovechar la oportunidad electoral. Moyano destacó una iniciativa para que las prácticas preprofesionales sean reconocidas como experiencia laboral.

El debate evidenció diferencias marcadas sobre el rol del Senado y las prioridades del próximo Congreso, en un contexto donde 88 parlamentarios actuales buscan la reelección, ya sea como diputados o senadores.

