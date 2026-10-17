Senamhi alerta incremento de vientos fuertes en la costa y sierra sur del 18 al 20 de octubre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso meteorológico N.º

💨📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 18 al 20 de octubre, se prevé el incremento del viento en la costa centro y sur y la sierra sur. ✅ Estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo/ arena. 📲 https://t.co/KRFSNhMZ71 https://t.co/sFRc2udEaD — Senamhi (@Senamhiperu) October 16, 2026

423 en el que advierte sobre el incremento de la velocidad del viento de moderada a fuerte intensidad en diversas zonas de la costa centro, costa sur y la sierra sur del país. Este fenómeno se registrará desde el domingo 18 hasta el martes 20 de octubre.

De acuerdo con el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), estas condiciones climáticas favorecerán el levantamiento de polvo y arena, lo que podría generar la reducción de la visibilidad horizontal en carreteras y zonas urbanas. Asimismo, no se descarta la presencia de ráfagas de aire de mayor intensidad en sectores específicos durante estos tres días.

REGIONES AFECTADAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Las regiones comprendidas en esta alerta meteorológica son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Ica, Lima, Moquegua, Puno y Tacna. En estas zonas se prevé una afectación de nivel moderado a fuerte, especialmente entre los días lunes 19 y martes 20 de octubre.

Ante el incremento del viento, las autoridades recomiendan a la población asegurar y reforzar los techos de material liviano, asegurar ventanas y mantenerse alejados de postes de luz, árboles u objetos que puedan ceder por las ráfagas. Además, se aconseja tomar precauciones al transitar por vías de transporte terrestre debido a la posible presencia de polvo acumulado en la superficie.

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