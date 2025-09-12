Suspenden de su cargo al comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, por 18 meses

El Poder Judicial, por intermedio de la jueza Janet Lastra Ramírez del juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, suspendió en el cargo por 18 meses al comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria.

De esta manera la jueza declaró fundada la solicitud del fiscal provincial Arturo Marcos Valencia Paiva, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa. A Víctor Zanabria se le investiga por los presuntos delitos de peculado doloso, abuso de autoridad y colusión agravada por el caso conocido como “policías albañiles”.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el 2020, cuando Víctor Zanabria era jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, seis suboficiales fueron obligados a realizar trabajos de albañilería dentro de instalaciones policiales, en lugar de efectuar labores de patrullaje en las calles.

∩

VIDEO RECOMENDADO