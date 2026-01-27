“Tengo mala suerte”: César Acuña dice que José Jerí ignoró su pedido de renuncia

Durante la presentación de las listas a la candidatura para el senado, parlamento y presidencia del Perú del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, líder y fundador de la organización, lamentó que el presidente de la república, José Jerí, no haya tomado su consejo de renunciar al máximo cargo de poder tras revelarse el caso Chifagate.

“Los congresistas de acuerdo a su posición tienen libertad de elegir, no hay mandato imperativo. Ya saben que yo estoy diciendo la posición de César Acuña… la posición de APP con su comunicado, dije que renuncie (José Jerí). No me ha hecho caso, se quedó solamente en comunicado”, comentó el director de la Universidad César Vallejo.

También refirió que los congresistas de la bancada congresal del partido APP tienen absoluta autonomía sobre sus decisiones ante posible censura o vacancia contra el actual mandatario.

“Fue el primer partido que sacó su comunicado cuando yo pedía… cuando se le vio como encapuchado dije que renuncie. Tengo mala suerte, no me hizo caso”, comentó.

Actualmente el Congreso a impulsado 7 mociones de vacancia y censura contra José Jerí por el caso Chifagate, develado por el equipos de Punto Final de Latina Noticias, que demuestra las reuniones clandestinas del mandatario junto a empresarios chinos como Zhiua Yang.

VIDEO RECOMENDADO