Los viajes al exterior de Dina Boluarte: ¿cuántas veces ha salido del país como presidenta?

El Congreso de la República autorizó el pedido de salida del país para que Dina Boluarte pueda viajar a Estados Unidos, del 21 al 25 de setiembre de 2025. Con la aprobación, se sumará un nuevo destino a su lista de viajes de representación.

Esta vez, el objetivo es el de participar en las principales actividades de la Semana de Alto Nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las cuales se llevarán a cabo los días 22, 23 y 24 del citado mes, en la ciudad de Nueva York.

A la fecha, la presidenta del Perú ha abandonado el país 10 veces con estos fines, Latina Noticias los recopila en esta nota.

Línea de tiempo salidas del país Dina Boluarte.

AGOSTO 2023 – BRASIL

Entre el 7 al 9 de agosto, Dina Boluarte, viaja a la ciudad de Belém do Pará (Brasil) para participar de la IV Reunión de Presidentes de los Estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). Como parte de su agenda de trabajo, la mandataria sostendrá una importante reunión bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la Cumbre de mandatarios de países amazónicos.

DELEGACIÓN: Ministra de Estado, altos funcionarios, empleados de la Comitiva Oficial de Avanzada y de la Comitiva Oficial del Despacho Presidencial, así como personal FAP y, trabajadores del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

INVERSIÓN: 230 mil soles.

SEPTIEMBRE 2023 – ESTADOS UNIDOS

Del 17 al 21 de septiembre del 2023, la presidenta llegó a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como en diversas reuniones bilaterales y actividades económicas, que fortalecerán las relaciones bilaterales y la imagen del Perú como un actor confiable y abierto a las inversiones.

DELEGACIÓN: Comitiva presidencial integrada por 18 personas. Entre ellas, los ministros de Salud, Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo, además del canciller.

INVERSIÓN: Más de 25 mil 500 dólares, es decir, aproximadamente 97 mil 050 soles.

OCTUBRE 2023 – EUROPA

Entre el 11 y 15 de octubre, la agenda de la presidenta incluyó una audiencia privada con el papa Francisco en la Santa Sede, una reunión con el director de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), Qu Dongyu, y con autoridades federales alemanas.

DELEGACIÓN: Conformada por 14 miembros, su Comité de Avanzada estuvo conformado por miembros de su despach.

INVERSIÓN: 99 mil 791 dólares, que al cambio resulta en un aproximado de 379 mil 794 soles.

NOVIEMBRE 2023 – ESTADOS UNIDOS

Del 1 al 4 de noviembre, Boluarte visitó la ciudad de Washington para participar en la Cumbre Inaugural de Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP). También fue parte del Foro de Inversión Responsable APEP-BID y actividades paralelas con representantes del Congreso de los Estados Unidos de América, el Departamento del Tesoro y la Cámara de Comercio de dicho país.

DELEGACIÓN: Encabezada por la mandataria y otras 22 personas más, entre ellos la ex canciller Ana Gervasi y el exministro de Economía, Alex Contreras.

INVERSIÓN: 32 mil 120 dólares, que traducidos al cambio suponen un gasto de más de 122 mil 245 soles.

JUNIO 2024 – CHINA

Entre el 23 al 30 de junio, la presidenta realizó una visita de Estado, atendiendo a la invitación hecha por el presidente de ese país, Xi Jinping. La agenda de trabajo de la mandataria incluyó encuentros políticos y empresariales en las ciudades de Shenzhen, Shanghái y Pekín.

DELEGACIÓN: Comitiva de 17 personas, que incluyó a cinco ministros y funcionarios.

INVERSIÓN: 523 mil 419 soles.

ENERO 2025 – SUIZA

Del 20 al 24 de enero, Dina Boluarte viajó a Suiza para participar de la 55.° reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF). El tema principal fue la “Colaboración para la Era Inteligente” como una oportunidad para interactuar con altos ejecutivos y presidentes importantes de empresas transnacionales con interés de invertir en el Perú o ampliar su presencia.

DELEGACIÓN: Canciller Elmer Schialer, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero. Además de otros funcionarios de alto nivel.

INVERSIÓN: 101 mil 840 soles.

MAYO 2025 – VATICANO

Entre el 16 al 19 de mayo, la presidenta viajó a fin de participar en la misa solemne del inicio del pontificado del papa León XIV, en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano (Santa Sede).

DELEGACIÓN: Comitiva del Ejecutivo conformada por tres personas. Enrique Vilchez, secretario general del Despacho Presidencial; Carmen Giordano, asesora técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia y Karin Díaz Cruzado, suboficial técnico de la Policía Nacional (PNP), designada como parte del personal de seguridad.

INVERSIÓN: Cerca de US$ 17,613.58.

MAYO 2025 – ECUADOR

El 24 de mayo, Boluarte salió del país a fin de participar en la ceremonia de posesión de mando de Daniel Noboa Azín, como presidente de Ecuador.

DELEGACIÓN: Fue acompañada por tres funcionarios más: Michelle Ivette Graco, del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), Librado Augusto Orozco Zapata y Julio Iván Torres Hoyos, de la Cancillería.

INVERSIÓN: Más de 70 mil soles.

JUNIO 2025 – FRANCIA

Del 7 al 10 de junio, la jefa de Estado realizó una visita de trabajo a la República Francesa y participó en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), en Niza.

DELEGACIÓN: Tres funcionarios que integrarán la comitiva oficial: Michelle Ivette Graco, representante del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), funcionarios de la Cancillería, Librado Augusto Orozco Zapata y Julio Iván Torres Hoyos.

INVERSIÓN: 79 mil 200 soles.

AGOSTO 2025 – JAPÓN E INDONESIA

Entre el 5 y 12 de agosto, Boluarte viajó a la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano — Japonés (CEPEJA) que reúne a los ejecutivos de las más importantes corporaciones japonesas con intereses en el Perú y a una visita de Estado de la República de Indonesia, invitada por Prabowo Subianto.

DELEGACIÓN: Ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas y Desarrollo Agrario y Riego.

INVERSIÓN: 465 mil 624 soles.

VIDEO RECOMENDADO