Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 28 de septiembre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 28 de septiembre de 2025.

EL CRIMEN SE SUBIÓ AL BUS, ¿CÓMO LO BAJAMOS?

Desde noviembre del año pasado, 44 conductores han sido asesinados, según cifras reportadas por los propios transportistas, y lo más alarmante es que la cifra sigue en aumento. Ante la falta de medidas concretas del Gobierno, choferes y propietarios de varias líneas de Lima este y sur decidieron bloquear vías estratégicas en plena hora punta, como señal de protesta.

Harold Moreno analizó a fondo los datos detrás de los ataques y elaboró un patrón sobre la modalidad más usada por los criminales, qué parte del bus es la más vulnerable, cómo es el perfil del atacante, en qué distritos ocurren más atentados y cuáles son las rutas más atacadas.

LA CAÍDA DE “EL MONSTRUO”

Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo” fue capturado en una casa alquilada en San Lorenzo, Paraguay, cerca de Asunción. El cabecilla de la banda criminal “Los Injertos del Cono Norte” con acusaciones por secuestro, extorsión, homicidios, sicariato, hurto y tráfico de drogas a Brasil, finalmente había caído tras ser delatado por un informante de la policía paraguaya.

“El Monstruo” figuraba en la lista de “Los más buscados” del Estado peruano que ofrecía una recompensa de un millón de soles por información que facilitara su captura. Aunque se le halló un pasaporte con falsa identidad, no fue expulsado de ese país.

María Horna accedió en exclusiva a audios e información sobre cómo cayó el delincuente más peligroso de los últimos tiempos.

EL MONSTRUO NO ES UN SANTO

La noticia de la captura de “El Monstruo” en Paraguay ha despertado la esperanza de justicia entre sus víctimas. La lista de afectados es larga. Todas sus víctimas tienen una particularidad, son de Lima Norte.

Su apelativo se hizo más conocido en las páginas policiales con el secuestro de una empresaria de gimnasios. Uno de los policías que le seguía el rastro era el brigadier Luis Gonzalo Carrasco Ramos. En febrero del 2024, “El Monstruo” ordenó su asesinato. Dos sicarios lo acribillaron a pocos metros de su casa, en Comas, el barrio que lo vio nacer. Jorge Dett habló en exclusiva con la viuda del brigadier.

LA VOZ DE “ EL MONSTRUO ”

Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, negó ante la policía y la prensa paraguaya cualquier vínculo con secuestros y extorsiones en el Perú. Sin embargo, sabe que en su contra pesan videos, audios, chats y testimonios e intenta desacreditar las pruebas, alegando que podrían haber sido creadas con inteligencia artificial. Por eso, la Fiscalía de Crimen Organizado en Perú ya ha dispuesto peritajes especializados de voz y análisis antropomórficos para validar la autenticidad del material.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias y María Horna presentan un reportaje de cómo se realizarán estos exámenes.

L O QUE CASTRO SE LLEVÓ A LA TUMBA

Esta semana, la figura de José Miguel Castro volvió al centro del debate público, no solo por el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, de cuya gestión fue pieza clave como gerente municipal, sino también por la controversia que aún rodea su muerte.

La Fiscalía dispuso ampliar por ocho meses la investigación para determinar si su fallecimiento fue un suicidio o un posible homicidio. Pero, hasta hoy no se conocían el contenido de sus declaraciones ante el equipo Lava Jato. Carlos Hidalgo accedió en exclusiva a todas ellas, en especial a la rendida en julio del 2022 donde Castro admite que las empresas brasileñas realizaron aportes a cambio de beneficios concretos.

Sus testimonios revelan un nivel de detalle y conocimiento que contradicen directamente la versión que hoy sostiene Susana Villarán.

LIMA, LA CIUDAD DE LA FURIA

La ciudad de Los Reyes, como antiguamente fue conocida Lima, hoy parece haber perdido la calma. Muchos la llaman “la ciudad de la furia”, reflejo de una violencia urbana que crece y se normaliza cada día. Peleas en el transporte público, discusiones en plena calle, escenas de discriminación y racismo. Ya no solo ocurren, sino que se viralizan en redes sociales, dejando al descubierto un malestar colectivo que va en aumento.

Rodrigo Cruz y su equipo han recorrido Lima de sur a norte, de este a oeste, y en el camino han presenciado numerosas escenas de agresividad física y verbal. También han entrevistado a varios especialistas para entender por qué la ciudad parece estar molesta, irritable y al borde del colapso emocional. Todos apuntan a un factor común: el estrés crónico. Este reportaje es un viaje por Lima en busca de entender su furia.