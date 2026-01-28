Vicente Tiburcio tras extradición de ‘El Monstruo’: “Su captura no es un producto del azar”

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, destacó que la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, es el resultado de una estrategia de inteligencia de largo aliento y no un hecho circunstancial. El cabecilla de ‘Los Injertos del Norte’ ya se encuentra en manos de la justicia peruana para responder por una larga lista de delitos graves.

Tiburcio enfatizó que la caída del criminal fue posible gracias a un trabajo profesional de varios meses. La inteligencia operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) trabajó en estrecha coordinación con la Policía de Paraguay para rastrear y capturar al delincuente fuera de las fronteras nacionales.

“Esta captura es el fruto de un trabajo de varios meses. Es una muestra de que cuando los Estados trabajan juntos, el crimen no tiene espacio para la impunidad”, señaló el ministro, agradeciendo el apoyo de los jueces y fiscales paraguayos en el proceso.

UN MENSAJE A LAS BANDAS CRIMINALES

El titular del Interior fue directo al advertir que la lucha contra el crimen transnacional es una política de Estado prioritaria. Aseguró que el gobierno busca desarticular las estructuras y el financiamiento de las organizaciones delictivas mediante operativos concretos y no solo discursos.

“Que quede claro: los vamos a ubicar y capturar. No hay refugios donde puedan esconderse. Así como cayó ‘El Monstruo’, caerán uno a uno”, sentenció.

