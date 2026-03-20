Vladimiro Montesinos es condenado a 20 años de prisión por homicidios en caso “Sobres bomba”
El Poder Judicial, a través de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional, condenó al exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado contra la periodista Melissa Alfaro Méndez y el ciudadano Víctor Hugo Ruíz León en el caso “sobres bombas”.
Montesinos también fue condenado por el intento de homicidio contra Alejandro Augusto Zuñiga Paz, Ricardo Letts Colmenares y Carlos Eduardo Arroyo Reyes.
El acusado tendrá que pagar la reparación civil de cada víctima en distintos montos dependiendo de la evaluación del caso por el PJ, que va desde los 50 mil a 200 mil nuevos soles.
El caso “Sobres Bomba”
El 10 de octubre de 1991, Melissa Alfaro, periodista y jefa de informaciones del semanario “Cambio” a sus 23 años, recibió un sobre en su centro de labores. Al abrir la carta, se generó una detonación que le arrebató la vida.
Este mismo método se utilizó contra abogados de derechos humanos, periodistas y activistas de izquierda contrarios al régimen de Alberto Fujimori en sus primeros años como presidente.
Anteriormente, el Ministerio Público pidió una condena de hasta 35 años de prisión contra Montesinos como autor mediato; además solicitó demandar al Estado como tercero civil responsale. Sin embargo, este último pedido fue desestimado.