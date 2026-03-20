Vladimiro Montesinos: Poder Judicial dicta este viernes sentencia por el caso ‘Sobres bomba’

El exasesor presidencial es acusado de ser autor mediato de atentados con explosivos que dejaron dos muertos y varios heridos en la década de los 90.

El Poder Judicial programó para este viernes 20 de marzo, a partir de las 11:30 a. m., la lectura de sentencia contra Vladimiro Montesinos por el denominado caso ‘Sobres bomba’. El proceso está a cargo de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria.

El exasesor del régimen de Alberto Fujimori es acusado por el Ministerio Público de ser el autor mediato del homicidio de la periodista Melissa Alfaro Méndez y del ciudadano Víctor Hugo Ruiz León. La fiscalía ha solicitado una condena de 35 años de prisión.

ATAQUES CON EXPLOSIVOS EN LOS AÑOS 90

El caso también involucra al coronel en retiro Víctor Penas Sandoval, sindicado como presunto autor directo de los atentados. Según la acusación fiscal, ambos habrían participado en una serie de ataques con sobres explosivos durante la década de 1990, en un contexto marcado por graves violaciones a los derechos humanos.

Las investigaciones señalan que Alfaro Méndez murió el 10 de octubre de 1991 tras la explosión de un sobre bomba, mientras que Ruiz León falleció el 21 de junio de ese mismo año en circunstancias similares.

Además, a Montesinos y Penas se les atribuye el delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra el defensor de derechos humanos Augusto Zúñiga Paz, el entonces congresista Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo Reyes.

Zúñiga Paz resultó herido en marzo de 1991 tras la detonación de un explosivo oculto en un sobre manila. En tanto, Letts Colmenares recibió un artefacto similar en su oficina del Parlamento en octubre de ese mismo año.

La decisión judicial marcará un nuevo hito en uno de los casos más emblemáticos de violencia política en el Perú, mientras el exasesor presidencial enfrenta un pedido de condena por graves delitos vinculados a violaciones de derechos humanos.

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