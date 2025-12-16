Aceros Arequipa y su constante apoyo con la educación peruana: escolares asisten a olimpiadas de matemáticas

El representante de Aceros Arequipa, José Manuel Castañeda, llegó al programa ‘Buenas Nuevas, Malas Nuevas’ y mencionó todo sobre el compromiso que tiene la empresa con el Perú, pues hay una serie de iniciativas coordinadas con el Ministerio de Educación y organizaciones civiles para impulsar la educación y ciencia en el país.

“Tenemos las olimpiadas nacionales escolares de matemáticas Aceros Arequipa en alianza con el Minedu, con empresarios por la educación y también con la Sociedad Nacional de Matemáticas. Estamos en esta edición del año 25, hemos podido tener la gran satisfacción de congregar 1750 estudiantes de secundaria a nivel nacional. Eso demuestra que hay muy buen interés por las matemáticas y que además, tenemos talentos en diferentes regiones”, indicó.

Sobre la importancia de la sostenibilidad en las empresas, Castañeda mencionó que Aceros Arequipa tiene tres vectores importantes, a través del medio ambiente, la contabilidad y la responsabilidad social. “Son valores en las cuales una política de nuestra corporación nos lleva a trabajar de la mano con nuestra población del entorno y en favor de la población”, agregó.

Esta labor de la empresa hace que signifique para ellos que sí están contribuyendo a beneficio del país. “Estar de la mano con instituciones vectores en el tema de educación, es un compromiso grande. Seguir adelante y hacerlo sostenible en el tiempo y poder seguir contribuyendo en ello”, señaló.

LOGROS ALCANZADOS

Castañeda cuenta que en una de las últimas Olimpiadas de Matemática, se ha tenido hasta 5 jóvenes: “Hemos tenido con gran satisfacción, cinco muchachos que han ido a olimpiadas a nivel de Sudamérica, en las cuales uno de ellos es desde Ayacucho, otro de otro de la zona de Pisco, localidades en las cuales pocas veces se ha podido ver esas oportunidades para ellos”, mencionó.

Asimismo, Castañeda mencionó que tienen una alianza estratégica con la Sociedad Nacional de Matemáticas y que dentro de poco, lo harán con la Universidad Católica. “Venimos capacitando a más de 150 mil docentes en estas habilidades para que en cascada pueda llegar a los chicos con menores recursos”, finalizó.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7