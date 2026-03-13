Aprueban nuevo bono de 500 soles: mira quiénes podrán cobrarlo

El Gobierno aprobó la sexta convocatoria del 2026 para la entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), un subsidio mensual de 500 soles. La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 077-2026-Vivienda, publicada en el diario oficial El Peruano el pasado lunes 9 de marzo.

En esta convocatoria se contempla la entrega de 82 bonos a igual número de beneficiarios en distritos de Cajamarca, Cusco, Junín, Lambayeque, Puno y San Martín, zonas que se encuentran bajo Estado de Emergencia tras los daños ocasionados por las precipitaciones pluviales.

Frente a este contexto, ¿quiénes podrán acceder a este importante bono? y, sobre todo, ¿a partir de cuándo lo recibirán? En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles sobre este tema.

¿QUIÉNES COBRARÁN EL NUEVO BONO DE 500 SOLES?

El bono está dirigido a familias damnificadas que no cuenten con otra casa distinta a la afectada y que alquilen un inmueble ubicado en el mismo departamento declarado en emergencia. El monto es de 500 soles mensuales y se otorga por un plazo máximo de hasta dos años.

Los potenciales beneficiarios deberán presentar su solicitud y documentación ante su municipalidad distrital dentro de los diez días hábiles posteriores a la publicación de la resolución, es decir, hasta el lunes 23 de marzo.

Puedes ver la resolución ministerial aquí y la lista de potenciales beneficiarios aquí.

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