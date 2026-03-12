Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Te ayudo

¿Cuándo y a qué hora se conocerían los resultados de la elección presidencial?

Te ayudo
¿Cuándo y a qué hora se conocerían los resultados de la elección presidencial?
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Compartir

El domingo 12 de abril, millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a la fórmula presidencial en las elecciones generales 2026.

Este proceso también incluirá la elección de senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, lo que convierte a esta jornada en una de las más complejas en años recientes.

Mientras la ciudadanía se prepara para votar, muchos se preguntan cuándo se conocerán los resultados presidenciales. A continuación, conoce el horario estimado según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE CONOCERÍAN LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 2026?

Según el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, los resultados podrían empezar a consolidarse al mediodía del lunes 13 de abril, tras el procesamiento de la mayoría de actas.

El avance dependerá del desempeño de los miembros de mesa y de la rapidez en completar las actas correctamente, garantizando así un conteo ágil y confiable.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí:

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

Siguiente artículo