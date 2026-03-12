¿Cuándo y a qué hora se conocerían los resultados de la elección presidencial?

El domingo 12 de abril, millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a la fórmula presidencial en las elecciones generales 2026.

Este proceso también incluirá la elección de senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, lo que convierte a esta jornada en una de las más complejas en años recientes.

Mientras la ciudadanía se prepara para votar, muchos se preguntan cuándo se conocerán los resultados presidenciales. A continuación, conoce el horario estimado según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE CONOCERÍAN LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 2026?

Según el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, los resultados podrían empezar a consolidarse al mediodía del lunes 13 de abril, tras el procesamiento de la mayoría de actas.

El avance dependerá del desempeño de los miembros de mesa y de la rapidez en completar las actas correctamente, garantizando así un conteo ágil y confiable.

