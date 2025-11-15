Diez millones de niños en situación vulnerable exigen que candidatos prioricen medidas de protección frente a la violencia

A puertas de las elecciones generales 2026 en el Perú, más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes enfrentan brechas persistentes en salud, nutrición, educación y protección frente a la violencia. Estas cifras evidencian una deuda pendiente del Estado y de la sociedad con una población que representa cerca del 30% del país.

Los indicadores actuales son una señal de alerta:

Desnutrición crónica: afecta al 12.1% de niñas y niños menores de cinco años. En regiones como Huancavelica y Cajamarca, la proporción llega a 4 de cada 10 (ENDES 2024).

Anemia infantil: el 35% de menores de 36 meses padece anemia; en Puno, la cifra asciende a 5 de cada 10 (ENDES 2024).

Adolescentes en riesgo: el 11,4% de adolescentes entre 14 y 17 años no estudia ni trabaja, y el 5% solo trabaja. (INEI, 2025).

Violencia: Más de 22,700 casos de violencia sexual contra menores se atendieron en los CEM en el 2024 (MIMP).

Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2026 – 2031

Ante esta situación, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, junto a organizaciones y colectivos que trabajan por los derechos por la niñez como Joining Forces, Colectivo EPU Perú, Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia y el Grupo Impulsor para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, diversas organizaciones y colectivos impulsan la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2026–2031, un documento de política pública que busca colocar a las infancias y la adolescencias en el centro del debate electoral y de las decisiones del próximo gobierno.

“La inversión en la niñez y adolescencia no puede seguir siendo postergada. Garantizar sus derechos es asegurar el desarrollo sostenible del país”, señalaron representantes de las organizaciones impulsoras.

La Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2026–2031 busca comprometer a los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, congresistas, senadores y diputados a incluir políticas públicas específicas y con presupuesto asignado que respondan a las necesidades reales de la niñez y adolescencia en el Perú.

Asimismo, estas propuestas incorporan los resultados de la consulta nacional realizada en 2022 a 11,705 niñas, niños y adolescentes, quienes expresaron sus percepciones sobre los temas que consideran prioritarios, permitiendo visibilizar de manera directa las preocupaciones de la niñez.