Elecciones 2026 en Perú: conoce las multas por no votar este 12 de abril

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió las multas para quienes no participen en las Elecciones 2026, ya sea por no acudir a votar o por no cumplir como miembros de mesa. Estas sanciones se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que este año está fijada en S/5,500.

Sin embargo, no todos pagarán lo mismo y, además, el monto varía según el distrito donde vivas y el tipo de falta cometida. Si quieres evitar sorpresas o saber a cuánto asciende la multa en tu caso, revisa los detalles en las siguientes líneas.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR EN LAS ELECCIONES 2026?

El JNE detalló que existen tres tipos de multas para quienes no acudan a sufragar. En distritos considerados de pobreza extrema, la sanción es del 0.5 % de la UIT, es decir S/27.50.

En distritos de pobreza no extrema, la multa asciende al 1 % de la UIT, equivalente a S/55. En tanto, en zonas catalogadas como no pobres, la penalidad alcanza el 2% de la UIT, es decir S/110.

¿CUÁNTO ES LA MULTA SI NO CUMPLES COMO MIEMBRO DE MESA?

Para los ciudadanos que no cumplan con su función como miembros de mesa, la multa es mayor. El JNE indicó que la sanción equivale al 5% de la UIT, lo que representa S/ 275.

¿CUÁNDO SERÁN LAS ELECCIONES 2026?

Las Elecciones se realizarán el domingo 12 de abril, donde se elegirá al presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y cinco representantes al Parlamento Andino. Además, el 4 de octubre se desarrollarán los comicios regionales y municipales en todo el país.