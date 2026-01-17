Estas son las carnes procesadas que eleva el riesgo de cáncer, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que las carnes procesadas están clasificadas en el Grupo 1 de agentes carcinógenos, al existir evidencia concluyente de que su consumo frecuente incrementa el riesgo de cáncer, en especial el colorrectal.

Especialistas en nutrición señalan que este mensaje cobra especial relevancia en países como Perú, donde una parte importante de la población presenta comorbilidades como obesidad, diabetes o hipertensión.

ESTAS CARNES PROCESADAS ELEVAN EL RIESGO DE CÁNCER

La nutricionista Jessica Huamán explicó que se trata de productos como jamón, salchichas, embutidos, tocino y carnes curadas, saladas o ahumadas, los cuales generan compuestos químicos capaces de dañar el ADN cuando se consumen con frecuencia.

La especialista aclaró que la OMS no busca alarmar, sino informar con base científica, y recomendó reducir el consumo de carnes procesadas, priorizando alimentos frescos y mínimamente procesados.

Además, destacó la importancia de fortalecer políticas públicas que promuevan una alimentación saludable y accesible para la población.

