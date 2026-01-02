Estas son las temperaturas que tendrá Lima Metropolitana el fin de semana, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que hasta el 4 de enero, Lima Metropolitana registrará temperaturas templadas durante la noche y primeras horas de la mañana, variando a brillo solar durante el día.

En la capital, las temperaturas máximas oscilarán alrededor de los 25 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 17 °C, principalmente en los distritos alejados del mar, con mañanas frescas, propias de la temporada. Asimismo, no se descarta la probabilidad de lluvia ligera y aislada de verano.

PRONÓSTICOS DEL SENAMHI PARA TODO EL PERÚ

En la región costera del Perú predominarán las condiciones de brillo solar, especialmente en ciudades del sur y centro-sur del país. Las temperaturas más altas se registrarían en las zonas alejadas del litoral de Piura, Lambayeque e Ica con valores cercanos a los 35 °C.

En localidades de la costa, se prevén mañanas frescas, con nubosidad en las primeras horas de la mañana, asociadas a la influencia de baja temperatura del mar, vientos y humedad costera.

En tanto, en la región andina se espera un escenario mixto, con cielo nublado parcial, entre cielo nublado con probabilidad de precipitaciones localizadas (lluvia, granizo, aguanieve y nieve), con descargas eléctricas y ráfagas de viento en diversas provincias de la sierra.

Durante el día, ciudades como Ayacucho registrarían temperaturas máximas de hasta 29 °C, mientras que Huánuco y Yungay alcanzarían alrededor de los 27 °C. En contraste, durante la noche y madrugada se presentarán temperaturas mínimas, por ejemplo, en Huancavelica, se prevé una mínima cercana a los 3 °C y en Juliaca valores alrededor de los 5 °C, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Finalmente, en la Amazonía peruana se mantendrá un ambiente caluroso y húmedo, en Iquitos se registrarían temperaturas con valores de hasta 32 °C, en tanto, Pucallpa y Puerto Maldonado, alcanzarían valores de 31 °C. Asimismo, se prevé la ocurrencia de lluvias y tormentas focalizadas en ciudades como Moyobamba, Tarapoto, Pucallpa, Oxapampa, así como la selva de Cusco y Puno, acompañadas de cielo cubierto.

Durante la noche, las temperaturas mínimas en la selva se mantendrán elevadas, con valores entre 22 °C y 24 °C, propios del clima tropical de la región.

