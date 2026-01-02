Temas
Estas son las temperaturas que tendrá Lima Metropolitana el fin de semana, según Senamhi

Estas son las temperaturas que tendrá Lima Metropolitana el fin de semana, según Senamhi
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que hasta el 4 de enero, Lima Metropolitana registrará temperaturas templadas durante la noche y primeras horas de la mañana, variando a brillo solar durante el día.

En la capital, las temperaturas máximas oscilarán alrededor de los 25 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 17 °C, principalmente en los distritos alejados del mar, con mañanas frescas, propias de la temporada. Asimismo, no se descarta la probabilidad de lluvia ligera y aislada de verano.

PRONÓSTICOS DEL SENAMHI PARA TODO EL PERÚ

En la región costera del Perú predominarán las condiciones de brillo solar, especialmente en ciudades del sur y centro-sur del país. Las temperaturas más altas se registrarían en las zonas alejadas del litoral de Piura, Lambayeque e Ica con valores cercanos a los 35 °C.

En localidades de la costa, se prevén mañanas frescas, con nubosidad en las primeras horas de la mañana, asociadas a la influencia de baja temperatura del mar, vientos y humedad costera.

En tanto, en la región andina se espera un escenario mixto, con cielo nublado parcial, entre cielo nublado con probabilidad de precipitaciones localizadas (lluvia, granizo, aguanieve y nieve), con descargas eléctricas y ráfagas de viento en diversas provincias de la sierra.

Durante el día, ciudades como Ayacucho registrarían temperaturas máximas de hasta 29 °C, mientras que Huánuco y Yungay alcanzarían alrededor de los 27 °C. En contraste, durante la noche y madrugada se presentarán temperaturas mínimas, por ejemplo, en Huancavelica, se prevé una mínima cercana a los 3 °C y en Juliaca valores alrededor de los 5 °C, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Finalmente, en la Amazonía peruana se mantendrá un ambiente caluroso y húmedo, en Iquitos se registrarían temperaturas con valores de hasta 32 °C, en tanto, Pucallpa y Puerto Maldonado, alcanzarían valores de 31 °C. Asimismo, se prevé la ocurrencia de lluvias y tormentas focalizadas en ciudades como Moyobamba, Tarapoto, Pucallpa, Oxapampa, así como la selva de Cusco y Puno, acompañadas de cielo cubierto.

Durante la noche, las temperaturas mínimas en la selva se mantendrán elevadas, con valores entre 22 °C y 24 °C, propios del clima tropical de la región.

