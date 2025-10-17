Estos celulares se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de noviembre de 2025

Atención. Como todos los meses, la aplicació de WhatsApp realiza una actualización en su versión y ahora, hay varios modelos de celulares entre iPhone y Android que dejarán de tener la aplicación de mensajería instatánea.

Y es que los celulares de Apple con versiones anteriores al iOS 15.1 y los celulares Android que tendan una versión anterior al 5.1, no podrán seguir teniendo WhatsApp. Si bien la aplicación seguirá funcionando, no se podrá hacer una nueva actualización en el futuro.

En esta nota de Latina Noticias, conoce cuáles son los modelos de celulares que dejarán de tener las actualizaciones de WhatsApp, tanto en Android como Apple.

En iPhones

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

En Android

Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend.

Motorola: Moto G de primera generación, Moto E (2014).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Cabe mencionar que si tu celular no ha actualizado su sistema operativo, puedes realizarlo de la siguiente manera: Actualizar el sistema operativo, migrar a un nuevo celular, haz una copia de seguridad.

