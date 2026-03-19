Fonavi 2026: ¿Cuándo inicia el pago del Reintegro 5 y quiénes cobran según su edad?

Un integrante de la Comisión Ad Hoc ha dado a conocer detalles sobre el desembolso del Reintegro 5, una fase crucial en la devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Este proceso busca agilizar la restitución de ahorros a miles de exaportantes peruanos bajo criterios de prioridad por vulnerabilidad y edad.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL PADRÓN DEL REINTEGRO 5?

Según Jorge Milla, representante de los exaportantes en la Comisión Ad Hoc, se están estableciendo rangos de edad específicos con fecha de corte al 31 de mayo de 2026. Los beneficiarios autorizados son:

Fonavistas vivos: Personas de 67 años a más .

Exaportantes fallecidos: Aquellos que habrían cumplido 88 años o más a la fecha de corte.

Total de beneficiarios: Aproximadamente 70,000 ciudadanos.

FECHA DE PAGO, CRONOGRAMA, REQUISITOS Y MONTOS

Aunque inicialmente se proyectó para mediados de abril, la ausencia de representantes del Ejecutivo en sesiones clave retrasó el calendario. Así lo mencionó Jorge Milla, al ser consultado por Infobae.

Actualmente, se estima que el cobro en las ventanillas del Banco de la Nación se realice entre el lunes 27 de abril y viernes 8 de mayo del 2026.

El Gobierno ha destinado una partida superior a los S/260 millones para cubrir este grupo. Para hacer efectivo el retiro, el titular o heredero solo debe acudir a las agencias del Banco de la Nación con su DNI.

¿QUIÉNES QUEDAN EXCLUIDOS DE ESTA LISTA?

Para evitar la duplicidad de pagos y garantizar la equidad, no podrán cobrar en el Reintegro 5:

Quienes ya recibieron dinero en los Reintegros 1, 2, 3 o 4. Aportantes que no cumplan la edad mínima al 31 de mayo de 2026. Registros que aún se encuentren en proceso de verificación técnica por la Comisión.

Los interesados pueden verificar su estado en el padrón oficial a través de los canales digitales de la Secretaría Técnica del Fonavi. Jorge Milla advirtió que debido a limitaciones presupuestarias, este podría ser uno de los últimos grupos bajo el esquema de reintegros actual.

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