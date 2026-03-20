Este viernes arrancó el otoño en el Perú: ¿las temperaturas continuarán elevadas en Lima?

Este viernes 20 de marzo marca el inicio oficial del otoño 2026. Pese al cambio de estación, Lima continúa enfrentando picos de calor que superan los 30°C. Ante la incertidumbre ciudadana, el Senamhi ofrece el pronóstico para las próximas jornadas.

TEMPERATURAS ACTUALES EN LIMA ESTE Y NORTE

Informes recientes de la entidad meteorológica revelan que distritos como La Molina, Carabayllo y San Juan de Lurigancho (SJL) han alcanzado máximas de entre 32°C y 33°C.

Según Angie Flores, experta del Senamhi, el reciente calentamiento del mar ha interrumpido la tendencia de días frescos. La ausencia de corrientes frías frente al litoral limeño ha provocado que los termómetros vuelvan a subir tanto de día como de noche.

EL ROL DEL ANTICICLÓN DEL PACÍFICO SUR

Aunque el calor persiste, se prevé un cambio ligero en el ambiente:

Inicio de estación: El otoño arranca el 20 de marzo.

Retorno de vientos: Alrededor del 22 de marzo , se espera que el Anticiclón del Pacífico Sur se intensifique.

Efecto: Esto generará ráfagas de viento más fuertes, brindando una sensación nocturna más fresca, similar a las semanas previas.

Sin embargo, Flores advierte que la calidez del agua marina podría mantener las temperaturas nocturnas ligeramente por encima de lo habitual.

¿POR QUÉ SJL Y CARABAYLLO REGISTRAN EL CALOR MÁS INTENSO?

La disparidad térmica en la capital se debe a la distancia respecto al litoral. La especialista explica que el océano funciona como un termorregulador natural.

“Los distritos costeros perciben la brisa que estabiliza el clima. En contraste, jurisdicciones como Puente Piedra, La Molina y San Juan de Lurigancho, al carecer de este efecto moderador por su lejanía, experimentan valores extremos durante el día y retienen más calor por la noche”, remarcó.

PROYECCIÓN PARA EL INVIERNO 2026

Respecto a la temporada de frío, el panorama es incierto. El Senamhi señala que la persistencia del fenómeno de El Niño Costero condicionará el clima a partir de junio, lo que podría generar un invierno con temperaturas atípicas y menos intensas de lo normal.

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