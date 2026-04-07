Incrementan casos de infartos en menores de 50 años: a qué se debe

El incremento de infartos en personas menores de 50 años genera preocupación en el sistema de salud peruano. Especialistas advierten que este problema viene en aumento, especialmente tras la pandemia, evidenciando cambios en el perfil de los pacientes.

A nivel global, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte, con cerca de 20 millones de fallecimientos al año, según la OMS. En Perú, el Infarto Agudo de Miocardio es una de las emergencias médicas más frecuentes.

ALERTA POR MÁS CASOS DE INFARTO EN MENORES DE 50 AÑOS

El Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) reporta más de 350 casos de infarto al año, con un paciente diario en promedio. Aunque la mediana de edad es de 66 años, especialistas han detectado un incremento sostenido en adultos jóvenes, lo que enciende las alertas en el sector salud.

¿A QUÉ SE DEBE EL AUMENTO DE INFARTOS?

Entre los principales factores de riesgo figuran la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el sedentarismo y el tabaquismo. A esto se suman el estrés y estilos de vida poco saludables, que han impulsado el aumento de casos en menores de 50 años.

Además, hasta el 50 % de los pacientes puede presentar síntomas previos hasta 48 horas antes, como fatiga o molestias en el pecho. Detectarlos a tiempo y acudir de inmediato a un centro de salud puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

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Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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