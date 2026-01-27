Inicio del Año Escolar 2026: esta es la fecha del primer día de clases, según el Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) formalizó el cronograma para el Año Escolar 2026 mediante la Resolución Ministerial N° 501–2025. Este documento técnico define la organización académica, los periodos de descanso y las jornadas de planificación docente para colegios públicos y privados a nivel nacional.

Según el calendario oficial, el primer día de clases será el lunes 16 de marzo. Previo al retorno de los alumnos, el personal docente iniciará sus labores con la primera semana de gestión el 2 de marzo, periodo dedicado a la planificación pedagógica y administrativa.

CRONOGRAMA DE BLOQUES LECTIVOS 2026

El periodo escolar se divide en 36 semanas lectivas (clases con estudiantes) y 8 semanas de gestión (trabajo administrativo). A continuación, el detalle de las fases de aprendizaje:

Primer bloque de clases : del 16 de marzo al 15 de mayo (9 semanas).

: del 16 de marzo al 15 de mayo (9 semanas). Segundo bloque: del 25 de mayo al 24 de julio (9 semanas).

Tercer bloque: del 10 de agosto al 9 de octubre (9 semanas).

Cuarto bloque: del 19 de octubre al 18 de diciembre (9 semanas).

VACACIONES ESCOLARES 2026: ¿CUÁNDO SON LOS DESCANSOS?

Para garantizar el bienestar de la comunidad educativa, se han establecido tres pausas estratégicas durante el año:

Primer descanso: del 18 al 22 de mayo (1 semana).

Vacaciones de medio año: del 27 de julio al 7 de agosto (2 semanas).

Tercer descanso: del 12 al 16 de octubre (1 semana).

CIERRE DEL AÑO ESCOLAR

Las actividades académicas en los colegios nacionales y particulares concluirán oficialmente el viernes 18 de diciembre del 2026, dando paso al periodo de vacaciones de verano.

Esta estructura permite a padres de familia y educadores coordinar con antelación las actividades recreativas y el refuerzo académico necesario para optimizar el rendimiento de los estudiantes.

