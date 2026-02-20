Joven de 18 años enfrenta 5 denuncias por estafas tras suplantación de identidad en Marketplace

Una joven de apenas 18 años vive una auténtica pesadilla legal. Actualmente, afronta cinco procesos judiciales por estafa tras ser víctima de una red criminal que utilizó sus datos personales para defraudar a usuarios en el Marketplace de Facebook. Según la denuncia, delincuentes abrieron cuentas bancarias a su nombre sin su consentimiento para recibir depósitos ilícitos.

Cinthia, madre de la afectada, reveló en Alerta Noticias, podcast de Latina Noticias, que el calvario inició en julio de 2024. La primera notificación llegó desde una comisaría en Ventanilla. La joven era acusada de cobrar por la venta de un celular que nunca entregó.

El modus operandi de la banda consiste en:

Publicidad engañosa: Utilizan la página “Red Smartphone P” (supuestamente ubicada en Abancay) para ofrecer equipos móviles.

Utilizan la página (supuestamente ubicada en Abancay) para ofrecer equipos móviles. Captación: Atraen a clientes vía WhatsApp y ofrecen facilidades de crédito.

Atraen a clientes vía WhatsApp y ofrecen facilidades de crédito. Recaudación: Solicitan depósitos a cuentas vinculadas al DNI de la joven, creadas fraudulentamente.

BRECHAS DE SEGURIDAD EN FINANCIERA OH Y AGORA

A pesar de que la joven nunca perdió su documento de identidad ni gestionó productos financieros, los estafadores lograron activar billeteras digitales (Agora) y cuentas con código interbancario (CCI) en Financiera Oh.

“Mi hija nunca acudió a una oficina ni solicitó estos productos. ¿Cómo es posible que una entidad financiera otorgue dos cuentas sin validar rigurosamente la identidad?”, cuestionó la madre.

Aunque la familia intentó dar de baja las cuentas tras las primeras denuncias en 2024, la aparición de nuevos casos en Áncash y otras regiones durante 2025 demuestra que la vulnerabilidad persiste.

La defensa de la víctima señala serias deficiencias en la atención al cliente de la financiera. Tras insistir por canales digitales y presenciales en San Borja, solo recibieron información parcial sobre las fechas de apertura de las cuentas, omitiendo detalles cruciales como los datos biométricos o métodos de validación usados.

Actualmente, los abogados de la familia trabajan en demostrar la suplantación de identidad para frenar la ola de denuncias, que afectan el futuro legal y emocional de la joven.

VIDEO RECOMENDADO