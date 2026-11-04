Latina presenta Alertaniño: herramienta gratuita para identificar zonas vulnerables ante El Niño

Latina Noticias presentó Alertanino, una nueva herramienta digital que permite a los ciudadanos conocer el nivel de riesgo al que están expuestas sus calles, distritos y regiones ante posibles emergencias por el fenómeno El Niño.

Durante su presentación, Christopher Acosta, jefe de Unidad de Investigación de Latina Noticias, explicó cómo utilizar esta plataforma, a la que se puede acceder directamente desde la página web, sin necesidad de descargar una aplicación.

Para realizar la consulta, los usuarios deben seleccionar su región, provincia y distrito, y podrán conocer los riesgos de huaicos e inundaciones, así como las medidas de prevención.

Según explicó Acosta, esta herramienta fue desarrollada por la Unidad de Investigación de Latina Noticias con información pública del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

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