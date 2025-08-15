Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si te saltas el desayuno o almuerzo en el día a día

Atención. Muchas personas tienen horarios muy estrictos paras ingerir sus alimentos, pues algunos comen hasta 5 veces en el día respetando sus porciones mientras que otro grupo de personas tienen un horario muy desorneado en cuanto a su alimentación.

En la actualidad, varias personas omiten algunas comidas y a la larga pasa factura al sistema digestivo de muchos. Y es que los últimos estudios que han realizado diversos médicos, llegaron a la conclusión de que si se omite el desayuno o el almuerzo, hay altas posibilidades de que la persona desarrolle molestias digestivas características de la dispesia funcional.

Estas molestias pueden ocasionar hinchazón, pesadez y dolor en la zona alta del estómago, por lo que los especialistas recomiendan que las personas consuman por lo menos las tres comidas al día, pues se reduce hasta en un 52% el riesgo de padecer este trastorno gastrointestinal.

El docente y Vicedecano de Relaciones Institucionales de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Rey, ha indicado que hoy en día, España sufre de dispepsia funcional hasta en un 40%, manifestándose con mayor incidencia en adultos jóvenes.

MÉDICOS DAN RECOMENDACIONES

Los médicos recomiendan que las personas tengan un plan de alimentación y que coman por lo menos tres veces al día, además, hay algunos alimentos que se recomiendan como: manzana, pera o plátano; en verduras, calabacín, zanahoria o espinacas; además de productos como el arroz, pan integral, yogur natural y el aceite de oliva.

