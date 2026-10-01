Midis fortalece atención a la ciudadanía con diez sedes para reducir tiempos de espera

Acceder a los servicios que brinda el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) requiere cumplir determinados requisitos y procedimientos que pueden generar dudas entre la ciudadanía, y para facilitar el acceso a información clara y oportuna, la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) cuenta con diez sedes de atención presencial en Lima Metropolitana, Lima Provincias y Huancayo, además de canales telefónicos y virtuales disponibles para usuarios de todo el país.

La atención presencial registra una mayor demanda en los días posteriores al pago de las pensiones de los programas sociales como Juntos, Contigo y Pensión 65. Por ello, el Midis recomienda a los usuarios acudir a la sede más cercana a su domicilio, lo que permitirá distribuir mejor la demanda y reducir los tiempos de espera.

El Midis pone a disposición las siguientes sedes en sus respectivos horarios:

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.:

– Sede Central: Av. Paseo de la República N° 3101 – San Isidro

– Sede Palacio – Cercado de Lima: Jr. de la Unión N° 246 – Cercado de Lima

– Sede Huacho: Av. Grau N°276 – Huacho (frente a la RENIEC)

– Sede SJL: Av. El Bosque N° 311 – San Juan de Lurigancho

– Sede Villa María del Triunfo: Jr. José Gálvez N° 895 (ref. plaza de armas de VMT) – Villa María del Triunfo

– Sede Pachacútec Ventanilla: Av. F s/n Sector B GR B1 – proyecto piloto – Pachacútec – Ventanilla

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:30am. a 1:00 p.m.:

– Sede Comas – MAC Lima Norte: Av. Los Ángeles N° 602 Urb. El Álamo – (sótano 1) – Comas

– Sede Ventanilla – MAC Ventanilla: Av. La Playa s/n (altura de la urb. Zona Comercial, frente a la plaza Cívica) – Ventanilla

– Sede Santa Anita – MAC Lima Este: Av. Carretera Central N° 111 (Centro Comercial Mall Aventura – nivel 2) – Santa Anita

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:30am. a 1:00 p.m.:

– Sede Huancayo – MAC Junín: Av. Ferrocarril N° 146 – 150, (Centro C omercial

– Open Plaza – esquina con prolongación San Carlos 136) – Huancayo

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales Martínez, destacó la importancia de conocer la ubicación de las sedes de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y sus modalidades de atención, cuya distribución permite desconcentrar la demanda y reducir los tiempos de espera, especialmente en puntos de alta afluencia como San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo.

“Tenemos cerca de diez sedes para que nuestros usuarios que viven en Lima, o los que pretenden convertirse en usuarios, puedan recibir la orientación que necesitan respecto a todos nuestros programas sociales, pero también contamos con canales virtuales y telefónicos”, enfatizó la titular del sector.

De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., el Midis brinda atención a través de la línea gratuita 101 y ofrece el servicio de interpretación en Lengua de Señas Peruana (LSP) de manera presencial en su sede central o de forma remota, previa cita a través de https://app.midis.gob.pe/Sis_cita_interprete . Esta última modalidad permite acercar el servicio a ciudadanos de cualquier región del país.

El correo electrónico contacto.portal@midis.gob.pe y el chatbot institucional Suyay (esperanza o confianza en quechua) https://app.midis.gob.pe/Sis_Chatbot son parte de los canales de atención virtual que atienden las 24 horas del día.

Durante este año, la OAC ha atendido 99 389 consultas a través de sus canales presencial, virtual y telefónico, lo que reafirma el compromiso del Midis de acercar sus servicios a la ciudadanía, especialmente a las poblaciones más vulnerables.

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