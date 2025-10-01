Octavo retiro de AFP: ¿quiénes podrán hacer su solicitud el 21 de octubre?

La Asociación de AFP confirmó el cronograma del octavo retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones, autorizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Con esta medida, los afiliados podrán acceder hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 21, 400.

El registro de solicitudes se iniciará el 21 de octubre de 2025 y se realizará de forma escalonada, según el último dígito y la letra del DNI, para evitar la saturación de la plataforma virtual y de los canales presenciales. Los primeros en presentar su solicitud serán los afiliados cuyo documento termine en “0”.

El plazo para presentar la solicitud será de 90 días calendario. Los afiliados que decidan cancelar su solicitud podrán hacerlo si lo comunican a su AFP al menos 10 días antes del desembolso programado.

OCTAVO RETIRO DE AFP: CRONOGRAMA DE SOLICITUDES Y DESEMBOLSOS

Los primeros pagos comenzarían el 19 de noviembre y concluirían hacia el 3 de diciembre. El periodo libre o para registros tardíos se extenderá hasta el 1 de diciembre. Esta planificación permitirá ordenar la liquidez del sistema y prever impactos en el consumo y en los instrumentos de corto plazo.

0 – 22 de octubre /23 de octubre / 20 de noviembre

– 22 de octubre /23 de octubre / 20 de noviembre 1 – 24 de octubre / 27 de octubre / 21 de noviembre

– 24 de octubre / 27 de octubre / 21 de noviembre 2 – 28 de octubre / 29 de octubre / 24 de noviembre

– 28 de octubre / 29 de octubre / 24 de noviembre 3 – 30 de octubre / 31 de octubre / 25 de noviembre

– 30 de octubre / 31 de octubre / 25 de noviembre 4 – 03 de noviembre / 04 de noviembre / 26 de noviembre

– 03 de noviembre / 04 de noviembre / 26 de noviembre 5 – 05 de noviembre / 06 de noviembre / 27 de noviembre

– 05 de noviembre / 06 de noviembre / 27 de noviembre 6 – 07 de noviembre / 10 de noviembre / 28 de noviembre

– 07 de noviembre / 10 de noviembre / 28 de noviembre 7 – 11 de noviembre / 12 de noviembre / 01 de diciembre

– 11 de noviembre / 12 de noviembre / 01 de diciembre 8 – 13 de noviembre / 14 de noviembre / 02 de diciembre

– 13 de noviembre / 14 de noviembre / 02 de diciembre 9 – 17 de noviembre / 18 de noviembre / 03 de diciembre

Los desembolsos se efectuarán en cuatro partes, con un intervalo de 30 días entre cada pago.

Primer desembolso (hasta 1 UIT): dentro de los 30 días posteriores a la solicitud.

Segundo desembolso (hasta 1 UIT): 30 días después del primero.

Tercer desembolso (hasta 1 UIT): 30 días después del segundo.

Cuarto desembolso (hasta 1 UIT o el saldo restante): 30 días después del tercero.