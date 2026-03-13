Peruanos podrán votar con DNI vencido en las Elecciones 2026

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) prorrogó excepcionalmente hasta el 12 de abril de 2026 la vigencia de los DNI vencidos o por vencer, permitiendo que más de 1,8 millones de peruanos puedan ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales 2026.

Es importante mencionar que millones de peruanos, en estas elecciones, elegirán presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, marcando el retorno al sistema parlamentario bicameral.

La resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC permite que las personas voten con DNI azul o electrónico. Hasta la fecha, más de 2 millones de DNI electrónicos han sido emitidos a nivel nacional.

Además, Reniec amplió la campaña del DNI electrónico a 30 soles hasta diciembre de 2026, aplicable a inscripciones, renovaciones, duplicados y rectificaciones, con 10 años de vigencia para adultos y 3 años para menores de 12 años.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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