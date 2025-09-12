Publican nueva lista de beneficiarios de bono de S/ 500 mensuales: aquí los detalles

El Ministerio de Vivienda aprobó la décimo quinta convocatoria del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE). En esta ocasión, el subsidio de S/500 mensuales beneficiará a 26 familias del distrito de La Merced, provincia de Aija (Áncash), cuyas viviendas colapsaron o quedaron inhabitables tras las intensas lluvias registradas en la zona.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 230-2025-VIVIENDA, publicada el 5 de septiembre en El Peruano. El apoyo se otorga en el marco del Estado de Emergencia declarado por el D.S. N.° 034-2025-PCM.

¿CÓMO FUNCIONA EL BONO BAE?

El subsidio permite a las familias alquilar una vivienda digna dentro del mismo departamento donde ocurrió la emergencia. Tiene una duración máxima de 24 meses, lo que garantiza un alivio económico temporal mientras se gestionan soluciones definitivas de vivienda.

La lista oficial de beneficiarios es publicada en:

El diario El Peruano.

La web del MVCS y del Fondo MIVIVIENDA S.A.

La Municipalidad de La Merced.

El Centro de Atención al Ciudadano del MVCS en Áncash (Huaraz).

REQUISITOS Y PLAZOS

Los damnificados tienen 10 días hábiles desde la publicación de la resolución para presentar los siguientes documentos:

Solicitud de otorgamiento del BAE firmada por el representante del hogar.

Declaración jurada de no tener otra vivienda en Áncash .

. Contrato de arrendamiento con firmas legalizadas ante juez de paz o notario (si no pueden costear la legalización, se acepta declaración jurada).

Si no presentan la documentación a tiempo, perderán automáticamente el beneficio.

La Municipalidad de La Merced deberá remitir los expedientes al MVCS en un plazo de 2 días hábiles. Luego, la DGPPVU verificará en 5 días hábiles que las viviendas alquiladas no estén también declaradas inhabitables. Finalmente, el Fondo MIVIVIENDA S.A. gestionará los pagos.

PROCESO DE COBRO

El Banco de la Nación será la entidad encargada del desembolso. La fecha exacta del primer cobro se publicará en las webs oficiales del MVCS y del Fondo MIVIVIENDA. Desde ese momento, los beneficiarios recibirán S/500 mensuales para cubrir el costo de alquiler mientras dure la emergencia.

Cabe apuntar que el BAE fue creado por la Ley N.° 31526 (2022) y reglamentado por el D.S. N.° 008-2022-VIVIENDA como apoyo temporal a familias afectadas por desastres naturales o emergencias.

En La Merced, la DGPPVU confirmó que 26 viviendas quedaron destruidas o inhabitables tras las lluvias, lo que motivó esta convocatoria.

Con esta entrega, el Gobierno busca atender de manera inmediata a las familias damnificadas de Áncash. Aunque no resuelve definitivamente su situación habitacional, el BAE asegura condiciones mínimas de vivienda mientras avanzan los planes de reconstrucción y reubicación.

