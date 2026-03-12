Reniec anuncia que atenderá fines de semana hasta el día de las Elecciones Generales 2026

En medio de una crisis de energía por el gas natural, las Elecciones Generales 2026 que están a la vuelta de la esquina y en un país donde la jornada laboral es la más larga (44,7 horas semanales), ha muchos no les queda tiempo suficiente para ir a realizar trámites tan esenciales como el DNI.

Por ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), anunció que atenderá hasta los fines de semana, que terminará cuando se cumpla la primera jornada electoral el 12 de abril.

Para saber los horarios y qué sedes estarán a disposición del público, el organismo lo informará todos los viernes a través de su página web oficial y sus redes sociales, o por el contrario, por otros medios de comunicación, como este.

En ese sentido, la Reniec también avisa que este sábado 14 y domingo 15 de marzo, la medida continuará en distintas agencias de Lima y en regiones como Ayacucho, Ica, Trujillo, Piura y otras más. Recordemos que los horarios variarán según la oficina de la entidad.

Horarios del Reniec de este sábado 14 y domingo 15 marzo

Para este fin de semana, el Reniec atenderá en los siguientes lugares y en estos horarios indicados:

las sedes de Lima abrirán sus puertas al público desde las 8.15 a. m. hasta la 1.45 p. m. Por otro lado, las oficinas de Trujillo, Chimbote y Piura solo estarán disponibles hasta las 12.45 p. m. Domingo 15 de marzo: para Lima, las sedes atenderán para la entrega de DNI de 8.15 a. m. hast la 1.45. p. m. Asimismo, las regiones de La Libertad y Cajamarca hasta las 12.45 p. m.

Puedes conocer las sedes de la Reniec que atenderán el 14 y 15 de marzo en el enlace que está anclado AQUÍ.